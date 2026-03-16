Επέστρεψαν στα σχολεία τα παιδιά του Ακρωτηρίου, άσκηση ετοιμότητας την Τετάρτη

Πίσω στις σχολικές τους αίθουσες βρέθηκαν, τη Δευτέρα, οι μαθητές και μαθήτριες του Ακρωτηρίου, μετά την άρση του καθεστώτος εκκένωσης, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται άσκηση ετοιμότητας στο δημοτικό σχολείο.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο αντιδήμαρχος του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου, Γιώργος Κωνσταντίνου, «έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα μας και τα παιδιά βρίσκονται ξανά πίσω στο δημοτικό και νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου».

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι την κοινότητα επισκέφθηκε, το περασμένο Σάββατο, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου και στην παρουσία αρμόδιων λειτουργών, δόθηκαν σχετικές οδηγίες για ελέγχους των σχολικών χώρων, σε σχέση με την στατικότητα και αντισεισμικότητα τους.

«Μετά τη φιλοξενία τους στο Β’ Δημοτικό Κολοσσίου, όλα τα παιδιά του Ακρωτηρίου βρίσκονται πλέον πίσω στο σχολείο τους, χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα», ανέφερε, από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού.

«Το Σάββατο είχαμε συνάντηση με την Υπουργό εδώ στο Ακρωτήρι και ήρθαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας, οι επιθεωρητές μας και ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης , όπου είδαμε κάποια θέματα που άπτονται της ασφάλειας των παιδιών», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι την Τετάρτη προγραμματίζεται άσκηση ετοιμότητας στο δημοτικό σχολείο Ακρωτηρίου, για μαθητές και δασκάλους «ώστε να γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται ένα έκτακτο περιστατικό, όπως όταν ηχήσουν οι σειρήνες».

«Εφόσον κριθούν κατάλληλες, θα χρησιμοποιηθούν δύο συγκεκριμένες αίθουσες, ως σημείο συγκέντρωσης και προσωρινό καταφύγιο, σε περίπτωση ανάγκης», συμπλήρωσε η κ.Αργυρού.