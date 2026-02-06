Χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα: Σύλληψη 48χρονου υπόδικου στις Φυλακές και 27χρονου – Καταζητείται τρίτο πρόσωπο

Σε συνέχεια των στοχευμένων ενεργειών της Αστυνομίας για την καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και τμήματα της Αστυνομίας, προχώρησε σε νέες συλλήψεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται από τον Ιούλιο του 2025 μέχρι σήμερα, και μετά την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και τη σύλληψη μελών του οργανωμένου εγκλήματος, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 48χρονου, ο οποίος τελεί ήδη υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Ο 48χρονος συνελήφθη για σωρεία αδικημάτων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος,

παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου,

απαγωγή και στέρηση ελευθερίας,

πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης,

μαχαιροφορία και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν εντός του 2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 27 ετών, ενώ καταζητείται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπλέκεται και στα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2026 στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λάρνακα.

Παράλληλα, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σήμερα σε έρευνα υποστατικού που συνδέεται με τον 48χρονο, κατά την οποία παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για περαιτέρω αξιολόγηση στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι ο 48χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη για τα σοβαρά επεισόδια και τους πυροβολισμούς έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Αύριο, οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου, με την Αστυνομία να αιτείται την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται.