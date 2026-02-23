Τραγωδία στην Αγλαντζιά: Νεκρός ο 25χρονος Χρίστος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών

Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/02) στην Αγλαντζιά, με θύμα τον 25χρονο μοτοσικλετιστή Τσαμίσια Χρίστο Τσαγγαρίδη από την Παλουριώτισσα.

Γύρω στις 19:00, στη λεωφόρο Λάρνακος, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 25χρονου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας από τη θανατηφόρα οδική σύγκρουση οι δύο μοτοσικλέτες ανατράπηκαν, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, μετά την ανατροπή, χτύπησε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου, ενώ ο 19χρονος αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικούς ελέγχους αλκοόλης και νάρκοτεστ με μηδενική ένδειξη. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.