Η εμβληματική Κύπρος, οι εξωγήινοι και τα λουκούμια Γεροσκήπου

Μαζί με άλλες υπερδυνάμεις η Κύπρος έλαβε μέρος, διά του υπουργού Εξωτερικών της, στην εναρκτήρια εμβληματική σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κύπρος ως χώρα που πρωταγωνιστεί στην περιοχή μέσα από τα συνεχή ταξίδια και επαφές της εμβληματικής ηγεσίας της έδειξε στην Ουάσινγκτον ότι είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και στη Γάζα. Όπως μας λέχθηκε η επόμενη μέρα για τη Γάζα φαίνεται να έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν την περασμένη Τετάρτη και η Κύπρος φρόντισε να είναι παρούσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατέθεσε ένα εμβληματικό έγγραφο που ετοίμασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης το οποίο περιλαμβάνει υλοποιήσιμες επιλογές για τη συμπληρωματική συνδρομή σε τέσσερα πεδία, μεταξύ των οποίων η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του εμβληματικού σχεδίου «Αμάλθεια», παρά το γεγονός ότι κατέρρευσε η προβληματική αποβάθρα που έστησαν οι Αμερικανοί και η πρώιμη αποκατάσταση και ανοικοδόμηση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται πως σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των υποδομών της Γάζας, υποβλήθηκε ειδικό εμβληματικό κοινό έγγραφο με τους εταίρους-οργανισμούς του ΟΗΕ (UNOPS). Επίσης, παρουσιάστηκε ξεχωριστή εμβληματική πρόταση συμβολής στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης με έξι εμβληματικές επιλογές.

Εμβληματικότητα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυβέρνησής του χρησιμοποιούν κατά κόρον το επίθετο εμβληματικός. Σύμβουλοι μάλιστα του Προέδρου χωρίς ιδιαίτερα καλή γνώση των ελληνικών προχωρούν σε παντοίες, συνήθως αδόκιμες, χρήσεις του επιθέτου, του στυλ «πήγα και έριξα ένα εμβληματικό χέσιμο και ξαλάφρωσα». Πέρα από αυτά τα άστοχα, το επίθετο συνήθως χρησιμοποιείται πολύ σωστά για να αναδείξει τις επίπονες και μεγαλειώδεις προσπάθειες της κυβέρνησής μας να μεγαλουργήσει. Ετυμολογικά το επίθετο εμβληματικός προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό έμβλημα: έν - (μέσα) + βάλλω (ρίχνω, τοποθετώ). Αρχικά έμβλημα σήμαινε κάτι το ένθετο, διακοσμητικό στοιχείο που «μπαίνει μέσα» (π.χ. σε ασπίδα, μωσαϊκό, κόσμημα, οικόσημο). Σήμερα, το εμβληματικός χρησιμοποιείται για πρόσωπα, έργα, χώρους ή γεγονότα που συμπυκνώνουν μια ολόκληρη περίοδο ή ιδέα. Λέμε για παράδειγμα: «Διανύουμε την εμβληματική προεδρία Νίκου Χριστοδουλίδη». Η λέξη έχει ακόμα ισχυρό συμβολικό φορτίο. Λέμε για παράδειγμα: «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία, εφάμιλλη του Ευαγόρα Α΄ της Σαλαμίνας, του Προέδρου Μακαρίου Γ΄ και του Μάγου του Στροβόλου Στυλιανού Αττεσλή. Το εμβληματικός επίσης χαρακτηρίζει πράγματα που αναγνωρίζονται ευρέως ως 'σήμα κατατεθέν'. Λέμε για παράδειγμα: Οι φορητές αφαλατώσεις συνιστούν σήμα κατατεθέν της εμβληματικής πολιτικής του Προέδρου Χριστοδουλίδη να καταπολεμήσει το υδατικό».

Γενικότερα στο πλαίσιο της εμβληματικής πολιτικής του κ. Προέδρου η Κύπρος έχει γεμίσει με

• εμβληματικά κτήρια

• εμβληματικές φυσιογνωμίες

• εμβληματικά έργα τέχνης

• εμβληματικές αποφάσεις

Να σημειώσουμε ότι η λέξη εμβληματικός μπορεί να έχει ως δεύτερο συνθετικό το ρήμα βάλλω αλλά δεν έχει καμιά σχέση με το ουσιαστικό βλήμα, αν και δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί -για να επιστρέψουμε στην Ουάσινγκτον- που ζωγραφίζουν με αυτόν τον χαρακτηρισμό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

Η απειλή

Εμείς ως Κύπρος βέβαια, μια χώρα με εμβληματικό μέγεθος και πολιτική σημασία, δεν κινδυνεύουμε. Κάτι μικρομεσαίες δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Πολωνία που δεν πήγαν, μάλλον θα βρουν τον μπελά τους. Η απουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φρόντισε, χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά, να στείλει με τον δικό του τρόπο κάποια εμβληματικά μηνύματα. Κάποιοι παίζουν μαζί μου, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποδεικνύοντας πως «δεν μπορούν να παίζουν μαζί μου». Σημείωσε παράλληλα, προσδίδοντας στη δήλωσή του εμβληματικό τόνο, ότι «στο τέλος όλοι θα συμμετέχουν».

Εξωγήινοι

Παράλληλα ο τιτανοτεράστιος Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε ότι πρόκειται να διατάξει υπουργεία και υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους... εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

Ίσως γι' αυτό δεν πήγαν στην Ουάσινγκτον ο Πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Θα μπορούσε ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει εξωγήινους με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να μεταφερθούν στην Area 51, που είναι βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην πολιτεία της Νεβάδα.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας μέσω του Truth Social.

Εν τοιαύτη περιπτώσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι διατεθειμένος να μεταβεί στη Νεβάδα ώστε να δει από πρώτο χέρι και να επιβεβαιώσει κάποιες εμπειρίες που είχε ως παιδί.

Όσοι τον γνωρίζουν θυμούνται τις διηγήσεις του όταν είδε τον πρώτο εξωγήινο στη Γεροσκήπου. Δεν ήταν πράσινος. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ. Ούτε κεραίες είχε, ούτε μάτια σαν προβολείς αυτοκινήτου. Φορούσε ένα κάτι ανάμεσα σε φόρμα γυμναστικής και στολή δημοτικής υπηρεσίας και κοιτούσε γύρω του με βλέμμα ανθρώπου που μόλις κατάλαβε ότι πήρε λάθος λεωφορείο.

Τον συνάντησε τυχαία ενώ έφευγε από το κατηχητικό στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου. Ο εξωγήινος στεκόταν στη στάση και διάβαζε τον πίνακα δρομολογίων με απόγνωση. «Συγγνώμη», μου λέει, «αυτό πάει κάπου ή απλώς γράφει έτσι για να περνά η ώρα;».

Εκεί ο Μικρός Νίκος κατάλαβε. Κανένας γήινος δεν θα ρωτούσε κάτι τόσο ειλικρινές.

Έπιασε κουβέντα μαζί του και του εξήγησε ότι ήρθε στη Γη για έρευνα. Να μελετήσει, λέει, την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου είδους. Ρώτησε ο Μικρός Χριστοδουλίδης γιατί διάλεξε την Πάφο και τη Γεροσκήπου. Διότι του απάντησε ως μάντης καλών, σε μερικά χρόνια από τώρα η Πάφος θα γίνει διάσημη στα πέρατα της οικουμένης αφού μια ομάδα της θα παίξει στο Champions League. Γέλασε χαρούμενα ο Μικρός Νίκος και από τη χαρά του έκανε μια μικρή ξενάγηση στον εξωγήινο, αφού του αγόρασε λουκούμια Γεροσκήπου και πίσσα παφίτικη για να πάρει πίσω στον πλανήτη απ' όπου ήρθε.

Δεν ξαναφάνηκε

Από τότε κύλησαν χρόνια. Ο εξωγήινος δεν ξαναφάνηκε - ή ίσως φάνηκε, αλλά είχε ήδη ενσωματωθεί πλήρως, απέκτησε ΑΦΜ, άποψη για το Κυπριακό και γνώμη για τις φορητές αφαλατώσεις. Ο Μικρός Νίκος μεγάλωσε, έγινε Πρόεδρος και κράτησε μέσα του εκείνη τη συνάντηση σαν ένα έμβλημα: κάτι ένθετο, βαθιά τοποθετημένο, που δεν φαίνεται αλλά καθοδηγεί.

Ίσως γι' αυτό σήμερα η Κύπρος δεν φοβάται τα άγνωστα. Ούτε τις μεγάλες συνόδους, ούτε τις μεγάλες λέξεις, ούτε τους μεγάλους πλανήτες. Ίσως γι' αυτό εμφανίζεται παντού, δηλώνει παρούσα, καταθέτει έγγραφα, προτάσεις, επιλογές - κατά προτίμηση εμβληματικές.

Και αν κάποτε ανοίξουν οι φάκελοι στην Area 51 και βρεθεί καταγεγραμμένο ένα περιστατικό με λουκούμια Γεροσκήπου και παφίτικη πίσσα, μην απορήσετε.

Η Κύπρος πάντα ήξερε πώς να αφήνει το αποτύπωμά της: μικρό στο μέγεθος, τεράστιο στη φαντασία, απολύτως… εμβληματικό.