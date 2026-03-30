«Οι αριθμοί και τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά»: Γυναίκες από διαφορετικούς κλάδους συζήτησαν για ηγεσία και ουσιαστική συμμετοχή

Με αιχμή την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και όχι απλώς αριθμητική παρουσία, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου στη Λεμεσό η εκδήλωση «Γυναίκες, Ηγεσία και Πρόοδος», με τη συμμετοχή περίπου 20 γυναικών millennials από διαφορετικά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία.

Επίτιμη προσκεκλημένη ήταν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, η οποία έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, σημειώνοντας ότι «οι αριθμοί και τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά».

Όπως επισημάνθηκε, οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπημένες στους θεσμούς και στη δημόσια ζωή, με τη συζήτηση να αναδεικνύει ότι η πρόοδος δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των γυναικών που βρίσκονται σε έναν χώρο, αλλά στο κατά πόσο διαθέτουν «πραγματικό ρόλο, πραγματική φωνή και πραγματική επιρροή» στον τρόπο λήψης αποφάσεων σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν γυναίκες από τη ναυτιλία, το ανθρώπινο δυναμικό, τη νομική, την εκπαίδευση, την ψυχολογία, την επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ, τον τομέα των ακινήτων, της φιλοξενίας και των fintech υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται, η παρουσία γυναικών από διαφορετικούς κλάδους ανέδειξε στην πράξη ότι όταν διαφορετικές εμπειρίες μπαίνουν στον ίδιο χώρο, η συζήτηση μπορεί να γίνει «πιο απαιτητική, πιο ώριμη και τελικά πιο χρήσιμη».

Η εκδήλωση, σύμφωνα με το κείμενο, δεν είχε χαρακτήρα τυπικής κοινωνικής συνάντησης, αλλά σαφή προσανατολισμό γύρω από το πώς παράγεται πολιτική σκέψη, πώς διαμορφώνονται θέσεις με ουσία και πώς οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά «όχι μόνο στον σχολιασμό της πραγματικότητας, αλλά και στη διαμόρφωσή της».

Σε μια περίοδο όπου, όπως σημειώνεται, η δημόσια συζήτηση ενόψει εκλογών κινδυνεύει συχνά να περιοριστεί στην εικόνα, στην ταχύτητα και στην εντύπωση, η συνάντηση λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι «η πολιτική δεν χρειάζεται περισσότερο θόρυβο αλλά περισσότερη σκέψη, επεξεργασία και ανθρώπους με διάθεση να μιλήσουν με ειλικρίνεια για το τι πρέπει να αλλάξει».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκαν ουσιαστικές απόψεις και προβληματισμοί γύρω από το επιχειρείν, τη διαμόρφωση πολιτικών που να στηρίζουν έμπρακτα τις οικογένειες, αλλά και την ανάγκη για σύγχρονα κίνητρα προς τους εργαζομένους, σε μια εποχή όπου η ποιότητα ζωής, η επαγγελματική προοπτική και η ουσιαστική στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες προόδου.

Παράλληλα, τέθηκε στο τραπέζι το πώς μπορεί να ενισχυθεί και να διαμορφωθεί πιο στρατηγικά το brand της Κύπρου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς και το πώς η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά τις νέες γενιές, όχι απλώς ως δημογραφικό δυναμικό, αλλά ως φορείς γνώσης, καινοτομίας, δημιουργικότητας και ανανέωσης.

Η συζήτηση ανέδειξε ακόμη την ανάγκη για περισσότερους χώρους συνάντησης, όπου γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, ειδικοτήτων και εμπειριών δεν θα συναντιούνται απλώς για ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, αλλά για να καταθέτουν σκέψη, να συγκρούονται δημιουργικά με ιδέες και να συμβάλλουν σε μια πιο σοβαρή, πιο σύγχρονη και πιο παραγωγική πολιτική κουλτούρα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ειρήνης Δημητρίου, ιδρύτριας της εταιρείας FamigliaEight.