Οδομαχίες στα κατεχόμενα με διαδηλωτές: 62 συντεχνίες ζητούν παραίτηση της «κυβέρνησης» - Έριξαν πέτρες κατά της «βουλής», η «αστυνομία» επιτέθηκε με σπρέι (φώτο + βίντεο)

Η προώθηση στην «ολομέλεια της βουλής» νομοσχεδίου για περικοπή στην απόδοση της ΑΤΑ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κατεχόμενα, με 62 συντεχνίες και οργανώσεις να εξαγγέλλουν απεργία διαρκείας, αρχής γενομένης από σήμερα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συγκεντρώθηκαν σήμερα από νωρίς το πρωί έξω από τη «βουλή», διαμαρτυρόμενοι για την αναστολή της απόδοσης της ΑΤΑ. Σε μια κλιμάκωση της έντασης, διαδηλωτές έσπασαν τα αστυνομικά οδοφράγματα και έφτασαν μέχρι την είσοδο του κτιρίου, ενώ ακούστηκε το σύνθημα «κυβέρνηση παραιτήσου».

Η «κυβέρνηση» επιχείρησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση καλώντας τους ηγέτες των συντεχνιών σε διάλογο, ωστόσο η κίνηση αυτή απορρίφθηκε από τους διαδηλωτές, οι οποίοι φώναζαν ότι «δεν θέλουμε διαπραγμάτευση αλλά παραίτηση», εκφράζοντας ευρύτερη δυσαρέσκεια για την οικονομική της πολιτική.

Ένταση έξω από την «βουλή»

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, μετά από διαπληκτισμούς μεταξύ «αστυνομίας» και διαδηλωτών, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας με την αποστολή πρόσθετων δυνάμεων. Παράλληλα, η ένταση παρέμεινε υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, με τις συντεχνίες να διαμηνύουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν.

Στις 11:50, πυροσβεστικό όχημα μεταφέρθηκε στον χώρο της διαμαρτυρίας έξω από τη «βουλή» και προωθήθηκε προς τους συγκεντρωμένους, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των μέτρων καταστολής.

Συνάντηση μεταξύ «κυβέρνησης» και συντεχνιών ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας των δασκάλων, Μπουράκ Μαβίς, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, ανέφερε ότι «ο “πρωθυπουργός” θα συγκαλέσει την ομάδα του, κι εμείς καλούμε εσάς, προχωρούμε, μπαίνουμε μέσα», με αποτέλεσμα ορισμένοι διαδηλωτές να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθουν στο κτίριο. Την ίδια ώρα σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων καταστολής, ενώ έγινε χρήση σπρέι πιπεριού από την «αστυνομία».

Σύμφωνα με την Γενί Ντουζέν, στις 11:59, η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν να κάνουν χρήση νερού κατά των διαδηλωτών, με τους τελευταίους να προσπαθούν να αποτρέψουν την επέμβαση κρατώντας τον σωλήνα. Παράλληλα, καταγράφηκε ρίψη πετρών προς τη «βουλή», ενώ ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας των καθηγητών, Ταχίρ Γκιοκτσεμπέλ, οδηγήθηκε βίαια στο εσωτερικό του κτιρίου από μέλη της «αστυνομίας».

Η ένταση συνεχίστηκε , καθώς παρατηρήθηκαν επεισόδια μεταξύ της προέδρου της συντεχνίας των καθηγητών, Σέλμα Εϊλέμ, και μελών της «αστυνομίας», επιβεβαιώνοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε στο σημείο.

Η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί, δήλωσε ότι η «κυβέρνηση» λειτουργεί με τη λογική «αποφασίζουμε και διατάζουμε», προσθέτοντας πως, παρά τις εκκλήσεις για απόσυρση του «νομοσχεδίου», παραμένει αμετακίνητη. Όπως ανέφερε, «οι πολίτες θέλουν να ακουστεί η φωνή τους», σημειώνοντας ότι υπήρξαν τραυματισμοί από την επέμβαση της «αστυνομίας». Τόνισε επίσης ότι «έχει γίνει πλέον σαφές πως με αυτή την “κυβέρνηση” δεν υπάρχει προοπτική», καλώντας την να παραιτηθεί άμεσα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την απόσυρση των «νομοσχεδίων» και προειδοποίησε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για υπονόμευση της απεργίας.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας εργαζομένων στους δήμους (BES), Μουσταφά Γιαλινκάγια, ανέφερε ότι ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ θεωρεί πως μπορεί να περάσει το «νομοσχέδιο» με την πλειοψηφία στη «βουλή», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αύριο θα είμαστε στην “πρωθυπουργία”».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς, δήλωσε ότι, παρά τις καταγγελίες για το «κύρος» της «βουλής», οι αποφάσεις που θα ληφθούν δεν πρόκειται να αναγνωριστούν από τις συντεχνίες. «Δεν αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις σας. Η “βουλή” δεν θα σας ανήκει. Οι καρέκλες που κατέχετε θα σας γίνουν στενές. Με αγώνα θα νικήσουμε», ανέφερε.

Τι έβγαλε τις συντεχνίες στον δρόμο

Η απόφαση που άναψε το «φιτίλι» των αντιδράσεων σχετίζεται με τις ανακοινώσεις του «υπουργού Οικονομικών» Οζντεμίρ Μπερόβα, ο οποίος γνωστοποίησε στις 19 Μαρτίου ότι η ΑΤΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα καταβληθεί στο τέλος Απριλίου, χωρίς όμως να υπάρξει νέα αύξηση μισθών μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο εντάσσεται σε ένα πακέτο οικονομικών αποφάσεων «για την διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας στην αγορά, εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας».

Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Η απόφαση για την προκήρυξη απεργίας ελήφθη μετά την έγκριση του «νομοσχεδίου» από την αρμόδια «επιτροπή της βουλής», γεγονός που, όπως υποστηρίζουν οι συντεχνίες, άναψε την φλόγα της αντίδρασης, καθώς θεωρούν ότι η «κυβέρνηση» μετακυλίει το κόστος της οικονομικής κρίσης στους εργαζομένους.

Οι 62 συντεχνίες και οργανώσεις προειδοποίησαν ότι εάν δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο, θα προχωρήσουν από σήμερα σε επ’ αόριστον απεργία σε όλους τους τομείς, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι την εκπαίδευση.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθούν με ενδεχόμενη απόφαση για απαγόρευση των απεργιών, τονίζοντας πως «δεν θα αναγνωρίσουν απαγορεύσεις» και πως, σε περίπτωση επιβολής τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε επίπεδο πολιτικής ανυπακοής.

«Δεν θα δεχθούμε φτωχοποίηση»

Σε γραπτή ανακοίνωση της προέδρου της συντεχνίας καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης, Σέλμα Εϊλέμ, ασκείται έντονη κριτική στις πολιτικές της «κυβέρνησης», με την επισήμανση ότι οι εφαρμοζόμενες πρακτικές που μειώνουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων είναι απαράδεκτες. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι, αντί να προστατεύεται το εισόδημα των πολιτών απέναντι στην οικονομική κρίση, επιβάλλονται πρόσθετα βάρη, ενώ τονίζεται πως οι συντεχνίες προχωρούν συντονισμένα σε απεργιακές και κινηματικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας των δασκάλων, Μπουράκ Μαβίς, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή γενική απεργία, μετά την προώθηση του «νομοσχεδίου» για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη από κοινού από όλες τις συντεχνίες, ως αντίδραση στην εξέλιξη αυτή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων ανακοίνωσε επίσης την συμμετοχή της στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζει, υποβαθμίζει τον θεσμό της ΑΤΑ . Η συντεχνία διευκρίνισε ότι από τις 08:00 το πρωί εφαρμόζει απεργιακά μέτρα σε όλους τους χώρους εργασίας όπου διαθέτει οργάνωση, και τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα.

Στήριξη στις κινητοποιήσεις εξέφρασε και η ιατρική ένωση, επισημαίνοντας ότι η μη αύξηση του επιδόματος για εννέα μήνες θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδήματα και θα δυσχεράνει περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης.

Από πλευράς της συντεχνίας στις τηλεπικοινωνίες, ο γενικός γραμματέας Ομέρ Γκεντίκ δήλωσε ότι όλες οι συντεχνίες προχωρούν σε γενική απεργία και σε πορεία προς τη «βουλή», υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση.

Η συντεχνία των εργαζόμενων στον Τύπο, από την πλευρά της, σημείωσε ότι η απεργία δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά επηρεάζει άμεσα και τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καλώντας σε ευρύτερη στήριξη της.

Παράλληλα, η συντεχνία των τελωνειακών ανακοίνωσε γενική απεργία σε όλες τις περιοχές, καλώντας τα μέλη της στην συγκέντρωση.

Ακολούθως, το «Λαϊκό Κόμμα» (Halkın Partisi) χαρακτήρισε την απόφαση για αναβολή της αύξησης της ΑΤΑ ως ένδειξη έλλειψης ευθύνης και αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της οικονομικής κρίσης μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με αλλαγή «κυβέρνησης».