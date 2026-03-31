Συναγερμός στη Λεμεσό: Δύο πορείες την ίδια ώρα

Έκτακτα μέτρα και ειδικό πλάνο καταστρώνει η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού ενόψει της αυριανής ημέρας και της ανακοίνωσης δύο διαφορετικών εκδηλώσεων-πορειών που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Αναμένεται κινητοποίηση δεκάδων μελών της δύναμης, ενώ θα υπάρξει και ενίσχυση με τουλάχιστον δύο διμοιρίες της ΜΜΑΔ και του Αίαντα για αποφυγή επεισοδίων.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί πορεία από εθνικιστικές και ακροδεξιές ομάδες νεαρών υπό τον τίτλο «Ετήσια Πορεία» οι οποίες καλούν σε συγκέντρωση στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου στις 18:30. Οι ομάδες αυτές στην ανάρτησή τους κάνουν λόγο για «πορεία αξιοπρέπειας», ενώ η αφίσα που συνοδεύει το κάλεσμα δείχνει μαυροφορεμένους νέους που κουκούλες και ξύλα. Η εν λόγω πορεία έχει πραγματοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια με δεκάδες νεαρούς να πηγαίνουν προς το κρησφύγετο Γρίβα, ενώ πέρσι υπήρξαν και αναφορές για επιθέσεις κατά μεταναστών. Σε αυτή την εκδήλωση φαίνονται ως διοργανωτές οι ομάδες «Φράτρια», «Αντίσταση Νεολαίας», «Reconquista» και «Εθνικιστική Νεολαία Πάφου».

Μερικές ημέρες αργότερα, ομάδες που τοποθετούνται στον αντιφασιστικό χώρο, ανακοίνωσαν αντιφασιστική συγκέντρωση, για τις 18:00 στο «Μνημείο Πεσόντων Αντιστασιακών» το οποίο βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από την άλλη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση αυτή έχει τίτλο «Ώμο με ώμο, ενάντια στο φασισμό», ενώ στο κάλεσμα τους αναφέρονται στην πορεία, κάνοντας λόγο για συγκέντρωση νεοναζί στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία, πέραν από την αυξημένη επιφυλακή, παρακολουθεί και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως προς το περιεχόμενο αυτών, αλλά και σχόλια που γράφουν νεαροί.