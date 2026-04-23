ΗΠΑ: Κυρώσεις σε τουρκική εταιρεία για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στην ένταξη τουρκικής εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας με έδρα την περιοχή Εσένγιουρτ της Κωνσταντινούπολης σε λίστα κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η εταιρεία Emti Fiber Tekstil φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη αμερικανική ενημέρωση: «Η εταιρεία Emti Fiber Tekstil, με έδρα την περιοχή Εσένγιουρτ της Κωνσταντινούπολης, κατηγορείται ότι παρείχε πρώτες ύλες στην ιρανική εταιρεία Pardisan Rezvan Shargh, η οποία βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων, μέσω εκατοντάδων αποστολών "βαμβακερών ινών"».

Οι αμερικανικές αρχές συνδέουν τις συγκεκριμένες αποστολές με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, κάνοντας λόγο για κρίσιμη χρήση βιομηχανικών υλικών.

Σε δήλωση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρεται πως «οι ίνες βαμβακιού χρησιμοποιούνται ως βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή νιτροκυτταρίνης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της απόδοσης των κινητήρων πυραύλων στερεού καυσίμου. Αυτοί οι κινητήρες αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία των βαλλιστικών πυραύλων».

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η επεξεργασία κυτταρίνης σε νιτροκυτταρίνη συνιστά πιθανή έμμεση υποστήριξη στρατιωτικών προγραμμάτων του Ιράν.

Όπως σημειώνεται στην αμερικανική επιχειρηματολογία, «η συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα δεν θεωρείται απλή οικονομική συναλλαγή, αλλά μέρος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας που ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν».

Με βάση την απόφαση, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στις ΗΠΑ αναμένεται να δεσμευτούν, ενώ απαγορεύεται κάθε οικονομική συναλλαγή με αμερικανικούς φορείς.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αμερικανικών κυρώσεων κατά επιχειρήσεων που -κατά την Ουάσιγκτον- συνδέονται έμμεσα με το ιρανικό πρόγραμμα πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

