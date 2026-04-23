Η προσελήνωση της NASA θα καθυστερήσει επειδή δεν είναι έτοιμες οι νέες στολές

Η επόμενη γενιά διαστημικών στολών της NASA δεν είναι ακόμη έτοιμη και η καθυστέρηση ενδέχεται να μεταθέσει την προσελήνωση του προγράμματος Artemis κατά περισσότερα από τρία χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση ελέγχου.

Η έκθεση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας αναφέρει ότι αν οι καθυστερήσεις στον σχεδιασμό και στις δοκιμές κινηθούν στα επίπεδα των πρόσφατων ιστορικών μέσων όρων, οι επιδείξεις των νέων στολών Artemis, που αναπτύσσει η ιδιωτική εταιρεία Axiom Space, δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από το 2031. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τη NASA, η οποία σχεδιάζει να στείλει ξανά ανθρώπους στη Σελήνη το 2028, καθώς οι αποστολές αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς νέες στολές για την επιφάνεια του φεγγαριού, αναφέρει το LiveScience.

After nearly two decades, NASA's next-generation spacesuits remain incomplete. Today, the Agency continues to face delays and is reliant on Axiom Space to develop both the Artemis lunar suits and updated ISS suits. Read our new report to learn more: https://t.co/2fo1LZZmYc pic.twitter.com/CuaM6o7OBl — NASA Office of Inspector General (@NASAOIG) April 20, 2026

Οι στολές του προγράμματος Apollo, ηλικίας άνω των 50 ετών, δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες, ενώ και οι σημερινές στολές που χρησιμοποιούνται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) χρειάζονται ριζικό επανασχεδιασμό, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση, ενέχουν «σημαντικούς κινδύνους ασφαλείας». Το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή διαπίστωσε επίσης ότι η στρατηγική προμηθειών της NASA δυσχέρανε την πρόοδο των προμηθευτών των στολών, ενώ το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί ήταν υπερβολικά αισιόδοξο.

«Διαπιστώσαμε ότι τα αρχικά χρονοδιαγράμματα επίδειξης ήταν υπερβολικά αισιόδοξα και μη ρεαλιστικά», δήλωσε η Ντιάνα Λι, αναπληρώτρια διευθύντρια ελέγχου στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή της NASA. «Στην πραγματικότητα, και οι δύο στολές έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον ενάμιση έτους».

Όπως προειδοποίησε, η NASA ίσως αναγκαστεί να αναθεωρήσει σημαντικά το χρονοδιάγραμμα του Artemis αν η Axiom δεν μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας

Τι λένε οι προμηθευτές

Η Axiom Space είναι σήμερα ο μοναδικός προμηθευτής διαστημικών στολών της NASA. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζόναθαν Σερτέιν, δήλωσε ότι η Axiom αποδέχεται την αξιολόγηση και δεσμεύτηκε να παραδώσει τις διαστημικές στολές νέας γενιάς εγκαίρως.

«Η προσοχή μας παραμένει στην παράδοση μιας ασφαλούς και ικανής διαστημικής στολής που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς αστροναύτες να επιστρέψουν και να εξερευνήσουν την επιφάνεια της Σελήνης το 2028», δήλωσε.

Η NASA προσπαθεί να αποκτήσει νέες στολές από το 2007, τόσο με εσωτερικές προσπάθειες όσο και με εξωτερικούς αναδόχους. Το 2022 ανέθεσε συμβάσεις άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Axiom Space και στην Collins Aerospace για την ανάπτυξη στολών, όμως το 2024 η Collins αποχώρησε, αφήνοντας τη NASA να εξαρτάται αποκλειστικά από την Axiom για δύο νέα είδη στολών: μία για τον ISS και μία για σεληνιακές αποστολές.

Τα προβλήματα με τις παλιές στολές

Οι νέες στολές Artemis πρέπει να είναι συμβατές με πολλά άλλα συστήματα του προγράμματος, μεταξύ αυτών και η σεληνάκατος Human Landing System, που αναπτύσσουν η SpaceX και η Blue Origin και η οποίο αντιμετωπίζει επίσης καθυστερήσεις και ζητήματα ασφαλείας. Παράλληλα, οι υπάρχουσες στολές Extravehicular Mobility Unit (EMU), που σχεδιάστηκαν για το πρόγραμμα των διαστημικών λεωφορείων, έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από 200 διαστημικούς περιπάτους στον ISS, αλλά δεν έχουν υποστεί ουσιαστικό επανασχεδιασμό εδώ και δύο δεκαετίες και παρουσιάζουν προβλήματα, όπως διαρροές νερού στο κράνος και δυσκολίες στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι, αν η Axiom δεν ανταποκριθεί, οι αστροναύτες ίσως αναγκαστούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις «προβληματικές» EMU έως το τέλος ζωής του ISS, που προγραμματίζεται για το 2030. Την ίδια ώρα, το διακύβευμα είναι και γεωπολιτικό: αν οι αμερικανικές στολές δεν είναι έτοιμες πριν από το 2031, η Κίνα θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα που θα φέρει ξανά αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, καθώς στοχεύει σε προσελήνωση πριν από το 2030, στο πλαίσιο της νέας διαστημικής κούρσας για μόνιμη παρουσία στον νότιο πόλο του φεγγαριού.

Πηγή: cnn.gr