Ιρανικά πετρελαιοφόρα επέστρεψαν στο Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού

Έξι δεξαμενόπλοια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο ανακατευθύνθηκαν στο Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση της TankerTrackers.com τα έξι δεξαμενόπλοια που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε ιρανικούς λιμένες τις τελευταίες ημέρες μετέφεραν περίπου 10,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Συγκριτικά με την περίοδο πριν από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, γύρω στα 125 έως 140 πλοία διέρχονταν καθημερινά από το στενό, αλλά ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 7 χθες σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler και την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων της SynMax, ενώ κανένα από αυτά δεν μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που χρησιμοποιούν τα στενά ενώ στις 13 Απριλίου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό πλοίων που σχετίζονται με το Ιράν. Μάλιστα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 37 πλοία από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού.

Το στενό διαχειρίζεται συνήθως το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένουν σε αδιέξοδο σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει παράσχει πλήρη ανάλυση του τύπου των πλοίων που έχει παρεμποδίσει ή το σημείο που τα υποχρέωσε σε αλλαγή πορείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ