Στο Μπρουνέι ο Κόμπος για τη Σύνοδο ΕΕ–ASEAN – Στο επίκεντρο η στρατηγική σημασία της περιοχής

O Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος εκπροσωπεί στο Μπρουνέϊ την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην 25η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-ASEAN.

Η εκπροσώπηση, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, αναδεικνύει τη σημασία της Νοτιοανατολικής Ασίας ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη και την Κύπρο.

"Η χώρα μας παραμένει σταθερά παρούσα, ενισχύοντας το διπλωματικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής και οικονομικής βαρύτητας", αναφέρει.

Ο ΥΠΕΞ αναφέρει επίσης σε χωριστή ανάρτηση ότι στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης είχε σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Λάος σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις περιφερειακές εξελίξεις.

