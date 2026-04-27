Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στο Μπρουνέι ο Κόμπος για τη Σύνοδο ΕΕ–ASEAN – Στο επίκεντρο η στρατηγική σημασία της περιοχής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

O Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος εκπροσωπεί στο Μπρουνέϊ την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην 25η Υπουργική Σύνοδο ΕΕ-ASEAN.

Η εκπροσώπηση, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, αναδεικνύει τη σημασία της Νοτιοανατολικής Ασίας ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη και την Κύπρο.

"Η χώρα μας παραμένει σταθερά παρούσα, ενισχύοντας το διπλωματικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής και οικονομικής βαρύτητας", αναφέρει.

Ο ΥΠΕΞ αναφέρει επίσης σε χωριστή ανάρτηση ότι στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης είχε σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Λάος σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα