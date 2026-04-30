Νετανιάχου για ρεσάλτο στον στολίσκο της Ελευθερίας: «Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube»

«Συγχαρητήρια» στο ναυτικό του Ισραήλ δίνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το ρεσάλτο σε πάνω από 20 πλοία του στολίσκου της Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Όπως σχολίασε, μάλιστα απευθυνόμενος στους ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη «Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube».

«Μπράβο στο Ναυτικό μας. Τους έδωσα εντολή να εμποδίσουν έναν στολίσκο που υποστηρίζει τη Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η αποστολή εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Επαναπροωθήθηκαν και θα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους» δήλωσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, σε ανάρτησή του έγραψε πως «σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή».

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, η εισβολή του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στα πλοία έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) ανάμεσα την Πελοπόννησο και την Κρήτη, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ισραηλινά χωρικά ύδατα. Με ρεσάλτο Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν περίπου 175 ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εμποδίζοντάς τους να πλησιάσουν τον πολιορκημένο θύλακα, που βρίσκεται αντιμέτωπος με ανθρωπιστική κρίση.

