Εφικτή μία εκλογική συμμαχία κατά του Νετανιάχου - Τι δείχνει μεγάλη έρευνα στο Ισραήλ

Μεγάλη έρευνα στο Ισραήλ δείχνει ότι μια συμμαχία των Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Λαπίντ, Γκάντι Άιζενκοτ και Άβιγκντορ Λίμπερμαν θα μπορούσε να μετακινήσει περίπου 11% των σημερινών ψηφοφόρων του Λικούντ προς το αντιπολιτευτικό μπλοκ.

Η έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ισραηλινού Ινστιτούτου Σκέψης. Το δείγμα περιλάμβανε σχεδόν 7.000 ερωτηθέντες σε 13 περιφέρειες του Ισραήλ, με περισσότερους από 500 ψηφοφόρους σε κάθε περιφέρεια. Από τη μέτρηση εξαιρέθηκαν οι Άραβες και υπερορθόδοξοι Εβραίοι ψηφοφόροι.

Το προτεινόμενο σχήμα, σύμφωνα με το μοντέλο της έρευνας, θα ένωνε τα κόμματα και τους μηχανισμούς του ευρύτερου αντι-Νετανιάχου χώρου, πλην του Γιαΐρ Γκολάν, ο οποίος θα παρέμενε εκτός ώστε να απευθυνθεί χωριστά στους ψηφοφόρους της Αριστεράς. Η νέα πολιτική ομπρέλα θα λειτουργούσε υπό την ονομασία «Νέο Ισραήλ» και θα εξέλεγε αρχηγό μέσω περιφερειακών προκριματικών εκλογών.

Το βασικό εύρημα είναι πολιτικά κρίσιμο, επισημαίνει σε ανάλυσή του ο γνωστός ισραηλινός δημοσιογράφος Μπεν Κάσπιτ. Η αντιπολίτευση δεν χρειάζεται μόνο μεγαλύτερη συσπείρωση στο εσωτερικό της, αλλά μετακίνηση εδρών από το Λικούντ προς το λεγόμενο «μπλοκ της αλλαγής» λέει. Η έρευνα δείχνει ότι ένα τέτοιο ενιαίο σχήμα θα μπορούσε να πετύχει ακριβώς αυτή τη μετακίνηση. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Χάιφα, το ποσοστό των σημερινών ψηφοφόρων του Λικούντ που δηλώνουν πιθανή μετακίνηση φθάνει το 14%.

Η μέτρηση ενισχύει την εκτίμηση ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να κριθεί όχι από τα παραδοσιακά μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά από την ικανότητα ενός ενιαίου σχήματος να εμφανιστεί ως κυβερνητική εναλλακτική με δεξιό, κεντρώο και φιλελεύθερο ακροατήριο. Το κρίσιμο ερώτημα, αναφέρει ο Κάσπιτ παραμένει εάν οι ηγέτες του χώρου μπορούν να υπερβούν προσωπικές φιλοδοξίες και να συμφωνήσουν σε κοινή ηγεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ