«Μας σημάδευαν με όπλα»: Μέλη του Στολίσκου της Γάζας περιγράφουν το ισραηλινό ρεσάλτο (βίντεο)

Με όπλα και λέιζερ σημάδευαν τους επιβαίνοντες του Στολίσκου της Ελευθερίας «Global Sumud Flotilla» οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έκαναν ρεσάλτο σε πάνω από 20 πλοία ανοιχτά της Κρήτης, όπως αποκαλύπτει μέλος του στόλου, που έχει καταφθάσει πλέον στην Ιεράπετρα.

Η Ιρλανδή Tara Sheehy μιλώντας στο radiolasithi συμμετείχε στην αποστολή και αποβιβάστηκε νωρίτερα στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας.

Όπως δηλώνει, τα σκάφη του στόλου εντοπίστηκαν περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ύδατα του Ισραήλ και περικυκλώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

«Χρησιμοποιήθηκαν drones και ταχύπλοα, ενώ διακόπηκαν οι επικοινωνίες μας» αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Προσπαθήσαμε να μείνουμε ψύχραιμοι. Κατεβάσαμε τα πανιά μας για να αποφύγουμε τα drones» και δήλωσαν χρησιμοποίησαν ελιγμούς απέναντι στα ταχύπλοα. Όπως περιγράφει «μας περικύκλωσαν και μας σημάδευαν με όπλα».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ακόμη δύο μέλη του Στόλου μεταφέρονται στην Ασντότ του Ισραήλ.

Σχετικά με την αντιμετώπισή τους από την ελληνική ακτοφυλακή, η ακτιβίστρια δήλωσε ότι η στάση τους ήταν τυπική και με αίσθημα σεβασμού, έγινε κυρίως μέσω ραδιοεπικοινωνιών και δεν φάνηκε να πρόθεση να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Κάλεσε δε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέμβουν, τονίζοντας ότι ξένη στρατιωτική δύναμη δρα σε ευρωπαϊκά ύδατα απάγάγοντας διεθνείς πολίτες.

Από τους 175 ακτιβιστές που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις, 30 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο Ηράκλειο.

