Ζευγάρι στη Γερμανία έκλεψε δύο εκατομμύρια ευρώ από παρκόμετρα μέσα σε 10 χρόνια

Την ενοχή του για την κλοπή εκατομμυρίων ευρώ από παρκόμετρα στη Βαυαρία σε διάστημα 10 ετών παραδέχθηκε ένα ζευγάρι.

Συγκεκριμένα ο σύζυγος, που η δουλειά του ήταν να αδειάζει τα μηχανήματα από τα κέρματα που τοποθετούσαν οι πολίτες, παραδέχτηκε ότι έκλεψε το ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ κατά την έναρξη της δίκης τους την Τρίτη (5/5).

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο πρώην δημοτικός υπάλληλος έκλεψε το ποσό με τη βοήθεια της 39χρονης συζύγου του. Το ζευγάρι, που βρίσκεται υπό κράτηση από τον Νοέμβριο βρίσκεται αντιμέτωπο με μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Ο άνδρας ήταν υπεύθυνος για το άδειασμα παρκόμετρων στη δημοφιλή γραφική περιοχή Άλγκεου. Το ζευγάρι κατηγορείται ότι κατέθεσε τα κέρματα σε ιδιωτικούς λογαριασμούς και τα μετέτρεψε σε κουπόνια σούπερ μάρκετ. Μόνο μεταξύ 2020 και 2025, λέγεται ότι έκλεψαν 1,34 εκατομμύρια ευρώ σε 335 ξεχωριστές περιπτώσεις.

Πώς έκαναν φτερά τα χρήματα

Ο 40χρονος κατηγορούμενος δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κέμπτεν ότι μετάνιωσε βαθιά για τις πράξεις του και είπε ότι οι κατηγορίες ήταν απολύτως ακριβείς.

Ο άνδρας είπε ότι αρχικά είχε πάρει μαζί του στο σπίτι μικρά ποσά ρέστα από τις λεγόμενες στοίβες κερμάτων. Με το πέρασμα του χρόνου τα ποσά αυτά αυξήθηκαν. «Κάποια στιγμή, έγινε ένας φαύλος κύκλος», είπε στο δικαστήριο.

Περισσότερες από 500 επιπλέον υποθέσεις που χρονολογούνται από το 2015 έχουν πλέον παραγραφεί. Ωστόσο, οι αρχές επιδιώκουν να κατάσχουν σχεδόν 584.000 ευρώ που συνδέονται και με αυτά τα αδικήματα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που οι εισαγγελείς στοχεύουν να ανακτήσουν σε περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

