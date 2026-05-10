Η Τεχεράνη παρέδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση - Τι λέει το IRNA για το προτεινόμενο σχέδιο

Το Ιράν παρέδωσε στο Πακιστάν την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Iran has formally presented to Pakistani mediators its response to the latest US proposal aimed at ending the war of aggression against the country, a source familiar with the matter confirmed on Sunday.https://t.co/swlVezmisJ pic.twitter.com/pi4tt3MiBq — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) May 10, 2026

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, ανέφερε πηγή στο Islamic Republic News Agency [IRNA]. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς, αν και ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχει αναφορά για τον τερματισμό του πολέμου και στον Λίβανο.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι οι θέσεις και οι παρατηρήσεις της Τεχεράνης επί των αμερικανικών προτάσεων θα διαβιβαστούν αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές αξιολογήσεις και εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα.

Το Πακιστάν είχε μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον στις 8 Απριλίου, η οποία έβαλε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες κοινών επιθέσεων των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλκατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το σενάριο αποδοχής της πρότασης των ΗΠΑ

Με τη πρόταση των ΗΠΑ, εάν το Ιράν την κάνει αποδετή, θα τερματιστεί επίσημα ο πόλεμος και θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ πριν ξεκινήσουν συνομιλίες για πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η παράδοση της ιρανικής απάντησης έρχεται μόλις μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου και έχει στρατηγικά συμφέροντα εκεί.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και θα εξαρτηθούν από το πόσο ευνοϊκά θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε οποιαδήποτε ιρανική απάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμινία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ⁠Tasnim, δήλωσε ότι πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν, από τώρα, αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συντάσσουν νομοσχέδιο που θα αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, με διατάξεις που θα περιλαμβάνουν την απαγόρευση διάπλου σε σκάφη «εχθρικών χωρών».

Χαμενεΐ: Συναντήθηκε δια ζώσης με τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια γραμμή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους».

Δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.