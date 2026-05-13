Λίβανος: Πάνω από 10.000 κατοικίες επλήγησαν μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, 5.386 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλες 5.246 υπέστησαν ζημιές

Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στον Λίβανο μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της χώρας.

«Από την τρέχουσα εκεχειρία έχουμε δει 5.386 κατοικίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς και 5.246 έχουν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο επικεφαλής του CRNS, Τσάντι Αμπντάλα, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ισραήλ συνέχισε τις σφοδρές αεροπορικές επιδρομές παρά την εκεχειρία της 17ης Απριλίου και οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν εντός μιας ισραηλινής «κίτρινης γραμμής», η οποία εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινολιβανικών συνόρων, όπου τα στρατεύματα πραγματοποιούν ευρείες επιχειρήσεις κατεδάφισης.

