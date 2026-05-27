Τραμπ για Ιράν: Οι κυρώσεις δεν θα χαλαρώσουν, ακόμη κι αν υποχωρήσουν για το ουράνιο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί... Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», συμπληρώνοντας πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του.

