Έμπολα: Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορα με το Κονγκό

Η Ουγκάντα έκλεισε σήμερα προσωρινά, για τέσσερις εβδομάδες, τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, «μπροστά στην όξυνση του εύρους» της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού Έμπολα στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουγκανέζικου υπουργείου Υγείας.

Η διέλευση από τα σύνορα παραμένει δυνατή μονάχα για τα μέλη των ομάδων καταπολέμησης της νόσου, για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μεταφορά τροφίμων ή εμπορευμάτων και σε ορισμένα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Κάθε πρόσωπο που θα φθάνει από τη ΛΔ του Κονγκό στην Ουγκάντα θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα 21 ημέρες, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι του Κονγκό.

Το Κονγκό καταμετρά περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 220 θανάτους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος κήρυξε για το σπάνιο στέλεχος του Έμπολα Μπουντιμπούγιο κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

