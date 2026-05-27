Το παλιό κόλπο για να δροσίσει γρήγορα η καμπίνα του αυτοκινήτου (video)

Το καλοκαίρι πολλές φορές πάμε στο αυτοκίνητο και παίρνουμε βαθιά ανάσα πριν μπούμε μέσα, λόγω της λαίλαπας που δεχόμαστε όταν ανοίγουμε την πόρτα. Αν το όχημα έχει μείνει στον ήλιο ή/και κάνει καύσωνα, όπως τώρα; O Θεός μαζί μας. Τα μαύρα πλαστικά και οι παρόμοιες επενδύσεις επιδεινώνουν την κατάσταση, ενώ αν υπάρχει δέρμα σε τιμόνι ή -κυρίως- καθίσματα τότε δεν μπορείς να ακουμπήσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τσουρουφλιστές καταστάσεις;

Λύσεις υπάρχουν αρκετές, αλλά οι περισσότερες -φυσιολογικά- περιλαμβάνουν τη χρήση του κλιματισμού. Μια «πατέντα» από την Ιαπωνία, όμως, υπόσχεται πως χωρίς τη χρήση air condition, δίχως να καταναλωθεί σταγόνα βενζίνης/ντίζελ/ρεύματος κ.λπ. (ανάλογα τον κινητήρα) και μέσα σε μόλις 1 λεπτό, η θερμοκρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει σε σημείο που να αγγίζει τους 10 βαθμούς Κελσίου διαφοράς! Τί βρήκαν οι Ιάπωνες; Κάτι που ομολογουμένως δεν είναι και τόσο εύκολο να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα, δίχως να πάρουν για ημίτρελους λόγω… ζέστης.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και πολλά χρόνια, ένας άνδρας κατεβάζει το παράθυρο του οδηγού και στη συνέχεια ανοίγει και κλείνει την πόρτα του συνοδηγού αρκετές φορές. Με αυτόν τον τρόπο, κυριολεκτικά «κλωτσάει» έξω τον ζεστό αέρα και τραβάει μέσα φρέσκο ​​αέρα από έξω. Όσο περίεργο και εκκεντρικό φαίνεται, άλλο τόσο αποτελεσματικό αποδεικνύεται. Με εξωτερική θερμοκρασία 30,5°C, δηλαδή καμία σχέση με αυτά που ζούμε εμείς το καλοκαίρι, το θερμόμετρο ξεπερνά τους 40°C στην καμπίνα. Συγκεκριμένα, 41,6°C έδειξε το ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Έπειτα από την ιδιόρρυθμη αυτή διαδικασία και μόλις 60 δευτερόλεπτα, η ένδειξη έπεσε στους 33,5°C – χωρίς καν να ακουμπήσει κάποιος τα χειριστήρια του air condition! Προφανώς δεν μιλάμε για εργονομική ή πρακτική προσέγγιση, ενώ δεν πρέπει να αμελήσουμε το ότι θα ιδρώσουμε με το άνοιξε-κλείσε της πόρτας, αλλά αν δεν θέλουμε να καταναλώσουμε καύσιμο ή το αυτοκίνητο δεν διαθέτει κλιματισμό, δουλειά κάνει.

