Χαστούκι στον Πούτιν: Μεγάλο ουκρανικό χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν την έναρξη του ρωσικού «Davos»

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το πρωί, ημέρα έναρξης του οικονομικού φόρουμ της πόλης που συγκεντρώνει πολυάριθμες ηγετικές προσωπικότητες της Ρωσίας, όπως δήλωσαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί τρεις ημέρες και που κάποτε ήταν η βασική σύνοδος της Ρωσίας για να προσελκύσει επενδυτές και επιχειρήσεις από τη Δύση.

The Saint Petersburg International Economic Forum of 2026 (SPIEF 2026) in Russia has started with a very fiery keynote speech by the Ukrainian surprise guests. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειράς πληγμάτων με ρωσικούς πυραύλους και drones, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της πόλης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ δήλωσε ότι «αρκετές» υποδομές υπέστησαν ζημιές αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος σε αυτή την επίθεση, που στόχο είχε, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, να διαταράξει το φόρουμ αυτό στο οποίο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία μεθαύριο, Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ukrainian one-way attack drones continue to fly over and strike infrastructure targets throughout the Northwestern Russian city of St. Petersburg. pic.twitter.com/hknNOucHm6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 3, 2026

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, στη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ότι χτυπήθηκαν «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι στη βάση Κρόνσταντ, ενώ ένας ακόμα στόχος ήταν μια επιχείρηση στη ρωσική περιφέρεια Ταμπόφ που σχετίζεται με την παραγωγή όπλων, σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μιας σειράς επιθέσεων ως αντίποινα που το Κίεβο χαρακτηρίζει «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς».

«Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς εφαρμόζεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να φέρει πιο κοντά την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φλέγεται μια δεξαμενή πετρελαίου.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν το βασικό αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολη να αναστείλει τη λειτουργία για αρκετές ώρες στη διάρκεια της νύχτας. Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας του Λένινγκραντ, δήλωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones στη διάρκεια της νύχτας.

«Το Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει με μια υπέροχη στήλη μαύρου καπνού στο βάθος ύστερα από τα ουκρανικά πλήγματα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεργκέι Στερνένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου φαίνονται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο σημείο του φόρουμ με εμφανή τον καπνό στο βάθος.

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο κοντά στο Ντονέτσκ

Πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους ενώ 11 τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας και όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας-Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», έγραψε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει εκεί η Ρωσία.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή άρχισε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο της εν λόγω Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 354 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο έκανε λόγο για κατάρριψη 50 μη επανδρωμένων αεροσκαφών μόνο στην περιφέρεια αυτή.

Στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας (νότια), μια 86χρονη γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Γιάροσλαβ Σάνκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ