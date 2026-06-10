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Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ - Νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το περιστατικό «δεν ήταν κάτι σοβαρό», όμως αργότερα κατηγόρησε ευθέως το Ιράν και ενέκρινε στρατιωτική απάντηση - Έξι πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ - Εκρήξεις και στο Μπαχρέιν

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων λίγες ώρες αφότου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι «δεν ήταν κάτι σοβαρό» και ότι οι πιλότοι είναι ασφαλείς. Μετά τις νεότερες πληροφορίες ότι το ελικόπτερο επλήγη από ιρανικό drone, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να απαντήσουν», με την CENTCOM να ανακοινώνει λίγο αργότερα την έναρξη «πληγμάτων αυτοάμυνας» κατά του Ιράν.  Σύμφωνα με πληροφορίες οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκρήξεις σημειώνονται και στο Μπαχρέιν.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές διατήρησης της εκεχειρίας στον πόλεμο του Κόλπου, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου. Η νέα ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ συνιστά σημαντική μεταβολή σε σχέση με όσα δήλωνε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν υποστήριζε ότι η αμερικανική διπλωματία βρισκόταν «στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες».

Με πληροφορίες από protothema.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.gr

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