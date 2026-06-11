Κλιμακώνει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Χαργκ – Απειλεί με «συντριπτική και επώδυνη απάντηση»

Το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική, επώδυνη και λυπητερή απάντηση» εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ, προειδοποίησε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, εν μέσω απειλής του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Περιγράφοντας τον Τραμπ ως «μπερδεμένο και ασταθή», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα δώσει μια αυστηρή απάντηση σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψης του νησιού, σύμφωνα με το CNNi.

Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», δήλωσε ο Αζίζι σε σχόλιά του στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri την Πέμπτη.

«Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας εκεί είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορεί να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί», είπε.



«Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες», ανέφερε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το πρωί ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Kharg και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

Το μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί οικονομική ζωτική δύναμη για το Ιράν και χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

«Αστακός» το νησί

Το Ιράν προετοιμάζεται εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης με στόχο την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε εκ νέου στο στόχαστρο με τις δηλώσεις του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το CNNi, λίγο μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί, η Τεχεράνη είχε ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές της θέσεις στο Χαργκ, μεταφέροντας επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει τότε στο αμερικανικό δίκτυο, το Ιράν ανέπτυξε στο νησί επιπλέον φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS (Man-Portable Air Defense Systems), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε χαμηλό ύψος.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχουν τοποθετηθεί αντιαρματικές και αντιαποβατικές νάρκες, καθώς και νάρκες κατά προσωπικού, ακόμη και κατά μήκος των ακτών όπου θα μπορούσαν να αποβιβαστούν αμερικανικές δυνάμεις σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης.

Πηγή: cnn.gr