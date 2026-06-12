Άνοιγμα του Ορμούζ και άρση κυρώσεων πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δείτε αναλυτικά τα 14 σημεία

Το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, ενώ το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, το έγγραφο 14 σημείων καθορίζει ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν έως ότου εκταμιευθεί το μισό των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ανασταλούν οι κυρώσεις πετρελαίου και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ, «μόλις κατέληξαν σε μια σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν», υπό την προϋπόθεση της «ολοκλήρωσης των εγγράφων», υπενθυμίζει το CNBC. Τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία.

Σήμερα, οι παγκόσμιες αγορές σημείωσαν ισχυρή άνοδο, ενθαρρυμένες από τις προσδοκίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ταυτόχρονα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, με τα futures αμερικανικού αργού για παράδοση Ιουλίου να χάνουν 1,61% και τα futures του Brent για παράδοση Αυγούστου 1,75%.

Τα 14 σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιραν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Mehr, το προσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Μόνιμη και άμεση παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

2. Δέσμευση της Αμερικής για μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

3. Πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών.

4. Οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν

5. Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών με ιρανικές διευθετήσεις.

6. Αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους χρηματοοικονομικούς του πόρους.

7. Οι ΗΠΑ και οι συμμάχοι τους να παρουσιάσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

8. 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με βάση τα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των πρωτογενών, δευτερογενών, αμερικανικών κυρώσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Συμβουλίου των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

9. Επαναδιατύπωση της δέσμευσης του Ιράν στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) να μην παράγει πυρηνικά όπλα.

10. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις.

11. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου των τελικών διαπραγματεύσεων. Το μισό από αυτό το ποσό πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

12. Εγκαθίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της συμφωνίας.

13. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν από την αποδέσμευση του μισού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Η τελική συμφωνία θα γίνει αποκλειστικά για τη μοίρα των εμπλουτισμένων υλικών και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το πρόγραμμα οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν. Οι συζητήσεις για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την υποστήριξη προς ομάδες αντίστασης έχουν αφαιρεθεί οριστικά από την ημερήσια διάταξη.

Πηγή: newmoney.gr