Η Χεζμπολάχ συγκρούεται με ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με ισραηλινές δυνάμεις που προωθούνταν προς την κωμόπολη Ματζντάλ Ζουν στον νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι το βράδυ της Πέμπτης στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα που προχωρούσαν προς την περιοχή με επανειλημμένα πυραυλικά πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι τα ανάγκασε να υποχωρήσουν. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, ακολούθησαν νέες συγκρούσεις την Παρασκευή, με τη χρήση ελαφρών και μεσαίων όπλων, καθώς και ρουκετών.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τρία χωριά του νότιου Λιβάνου. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιδρομές σε διάφορες περιοχές του νότου, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που δεν περιλαμβάνονταν στην ισραηλινή προειδοποίηση. Αναφέρθηκαν επίσης ισχυρές εκρήξεις και πυρά πυροβολικού κοντά στους λόφους Αλί Τάχερ, που δεσπόζουν πάνω από την πόλη Ναμπατίγια.

Παράλληλα, ανθρωπιστική αποστολή που οργανώθηκε από τον απεσταλμένο του Βατικανού στον Λίβανο και κατευθυνόταν προς χριστιανικά χωριά του νότου αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, καθώς, σύμφωνα με μέλος της αποστολής, εμποδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Λίβανος ενεπλάκη άμεσα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στον Λίβανο και την κατοχή εκτεταμένων περιοχών του νότου.

Παρά τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες και τη συμφωνία υπό όρους που ανακοινώθηκε μετά από συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, με τη Χεζμπολάχ να απορρίπτει τη συμφωνία επειδή δεν προβλέπει τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων ούτε αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο.

ΠΗΓΗ: ΑFP/ΚΥΠΕ