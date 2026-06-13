Μουντιάλ: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε κοντά στη βάση της εθνικής Ιράν στο Μεξικό

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες ημέρες του Μουντιάλ στο Μεξικό. Όπως μεταδίδει το ελλαδικό μέσο ενημέρωσης tanea.gr, σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος κοντά στο Στάδιο Καλιέντε στην Τιχουάνα, όπου βρίσκεται η προπονητική βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το όχημα παρέμενε σταθμευμένο στην περιοχή για περίπου τρεις ημέρες προτού οι Αρχές προχωρήσουν σε έλεγχο. Κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκε η σορός μέσα σε μαύρη σακούλα, ενώ έφερε ενδείξεις άσκησης βίας. Η προχωρημένη αποσύνθεση δυσχεραίνει μέχρι στιγμής τόσο την αναγνώριση του θύματος όσο και την πορεία των ερευνών.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο βρίσκεται σε μικρή απόσταση τόσο από τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η εθνική Ιράν όσο και από το ξενοδοχείο της αποστολής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει το περιστατικό είτε με την ομάδα είτε με τη διοργάνωση.

Όπως αναφέρουν tanea.gr, οι μεξικανικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του ατόμου, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας γύρω από στάδια, ξενοδοχεία και προπονητικά κέντρα.

Παρά το περιστατικό, η προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Ιράν συνεχίζεται χωρίς αλλαγές, την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.