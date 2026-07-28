Βρεγμένο μαγιό και αφυδάτωση: Οι καλοκαιρινές παγίδες για ουρολοιμώξεις και πέτρες στα νεφρά

Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τη θάλασσα, τις διακοπές και τις υπαίθριες δραστηριότητες, ωστόσο οι υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία του ουροποιητικού συστήματος.

Η αφυδάτωση λόγω της αυξημένης εφίδρωσης, η πολύωρη παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η υγρασία στην ευαίσθητη περιοχή δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση ουρολοιμώξεων, μυκητιάσεων, νεφρολιθίασης και νεφρικού κωλικού.

Σύμφωνα με τον ουρολόγο και αναπληρωτή διευθυντή της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan General, Βασίλειο Αργυρόπουλο, κατά τους θερινούς μήνες η συχνότητα τέτοιων παθήσεων μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 30%.

Ο «κρυφός» κίνδυνος του βρεγμένου μαγιό

Οι μυκητιάσεις συγκαταλέγονται στα συχνότερα προβλήματα του καλοκαιριού. Στις γυναίκες εκδηλώνονται συνήθως ως κολπίτιδα, ενώ στους άνδρες ως βαλανίτιδα.

Η έντονη εφίδρωση, τα βρεγμένα μαγιό και τα ιδρωμένα ρούχα διατηρούν την υγρασία στην ουρογεννητική περιοχή, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων.

Στα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνονται η ερυθρότητα, ο έντονος κνησμός, το αίσθημα καύσου ή ερεθισμού και οι ασυνήθιστες ή δύσοσμες εκκρίσεις.

Για την πρόληψη συνιστάται η άμεση αλλαγή του βρεγμένου μαγιό, η χρήση βαμβακερών εσωρούχων και η διατήρηση της περιοχής καθαρής και στεγνής. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, η θεραπεία πρέπει να γίνεται έπειτα από ιατρική αξιολόγηση και μπορεί να περιλαμβάνει τοπική ή από του στόματος αντιμυκητιασική αγωγή.

Γιατί αυξάνονται οι ουρολοιμώξεις

Η κυστίτιδα είναι η συχνότερη μορφή ουρολοίμωξης κατά τους θερινούς μήνες και επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες. Πρόκειται για λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από πυρετό.

Κάψιμο ή τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, επιτακτική ανάγκη για ούρηση, βάρος χαμηλά στην κοιλιά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αίμα στα ούρα είναι συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή.

Στους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση ουρολοιμώξεων περιλαμβάνονται η μειωμένη πρόσληψη νερού, η αναβολή της ούρησης για πολλές ώρες, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό, η ανεπαρκής ατομική υγιεινή και η αυξημένη σεξουαλική δραστηριότητα κατά την περίοδο των διακοπών.

Η επαρκής κατανάλωση νερού, η τακτική ούρηση, η αλλαγή του μαγιό και η ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, απαιτείται αξιολόγηση από γιατρό, ώστε να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Αφυδάτωση και πέτρες στα νεφρά

Η νεφρολιθίαση παρουσιάζεται συχνότερα στις θερμές χώρες και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν ο οργανισμός χάνει μεγάλες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης χωρίς αυτές να αναπληρώνονται, παράγονται λιγότερα και πιο πυκνά ούρα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωση ουσιών όπως το ασβέστιο, το ουρικό οξύ και τα οξαλικά άλατα. Σταδιακά μπορεί να σχηματιστούν μικροκρύσταλλοι, οι οποίοι εξελίσσονται σε πέτρες.

Ο κολικός του νεφρού εμφανίζεται όταν ένας λίθος μετακινείται από τον νεφρό προς τον ουρητήρα και εμποδίζει τη φυσιολογική ροή των ούρων. Προκαλεί πολύ έντονο πόνο στη μέση ή στα πλευρά, ο οποίος συχνά έρχεται κατά κύματα και μπορεί να αντανακλά προς τη βουβωνική χώρα. Ενδέχεται, επίσης, να παρουσιαστούν ναυτία, εμετός ή αίμα στα ούρα.

Πρόκειται για κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση του λίθου και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή επεμβατικές μεθόδους, όπως η εξωσωματική λιθοτριψία.

Πέντε κινήσεις προστασίας

Η κατανάλωση δύο έως τριών λίτρων νερού ημερησίως, ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης. Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισμός του αλατιού, του κόκκινου κρέατος και των ζωικών πρωτεϊνών, η τακτική άσκηση και η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών, κυρίως εσπεριδοειδών.

Η σωστή ενυδάτωση, η προσωπική υγιεινή και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανίζονται ύποπτα συμπτώματα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο και να αποτρέψουν δυσάρεστα απρόοπτα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.