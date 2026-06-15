Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης που αφορά τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, πιθανότατα σε ευρωπαϊκό έδαφος, με τη Γενεύη της Ελβετίας να συγκαταλέγεται στις επικρατέστερες επιλογές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο ως «έγγραφο τιμής» για την περιοχή και για τις δυνάμεις της αντίστασης του Ιράν. Σε ομιλία του σε συνέδριο, σημείωσε ότι υπήρξαν ορισμένες περιορισμένες διαφωνίες σε ένα μικρό μέρος του κειμένου, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως το Ιράν εξήλθε νικητής από τη διαδικασία.