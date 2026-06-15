Τραμπ: «Πολύ χαρούμενος» για τη συμφωνία με το Ιράν – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή

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Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί όλοι οι όροι της συμφωνίας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ ήδη από τώρα ενώ, όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης που αφορά τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

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Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, πιθανότατα σε ευρωπαϊκό έδαφος, με τη Γενεύη της Ελβετίας να συγκαταλέγεται στις επικρατέστερες επιλογές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο ως «έγγραφο τιμής» για την περιοχή και για τις δυνάμεις της αντίστασης του Ιράν. Σε ομιλία του σε συνέδριο, σημείωσε ότι υπήρξαν ορισμένες περιορισμένες διαφωνίες σε ένα μικρό μέρος του κειμένου, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως το Ιράν εξήλθε νικητής από τη διαδικασία.

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