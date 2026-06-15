Οι νικητές και οι ηττημένοι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν: Το ιρανικό καθεστώς επιβιώνει, το Ισραήλ ανησυχεί

Η νέα συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Ισραήλ, καθώς, σύμφωνα με την The Jerusalem Post, η Τεχεράνη φαίνεται να εξασφαλίζει κρίσιμη οικονομική ανάσα, ενώ το καθεστώς των Αγιατολάχ παραμένει όρθιο. Την ίδια ώρα, στην Ιερουσαλήμ εκφράζονται ανησυχίες ότι η συμφωνία μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ελευθερία δράσης του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή.

Σύμφωνα με την The Jerusalem Post, δύο ισραηλινά πλήγματα μέσα στον τελευταίο χρόνο φαίνεται να επηρέασαν καθοριστικά την ταχύτητα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες κινήθηκαν προς συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Το πρώτο σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Summit of Fire», είχε ως στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ακολούθησε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας και απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. Μετά την επιχείρηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν αναγκαία μια συμφωνία, ασκώντας πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Τουρκία και το Κατάρ, τα οποία μετέφεραν στη Χαμάς το μήνυμα ότι είχε έρθει η ώρα να τερματιστεί η σύγκρουση.

Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, ισραηλινό πλήγμα στη Νταχίγιε της Βηρυτού, με στόχο αρχηγείο της Χεζμπολάχ, επιτάχυνε την αμερικανική προσπάθεια να πειστεί το Ιράν να υπογράψει συμφωνία. Η Τεχεράνη απείλησε με αντίποινα κατά του Ισραήλ και ο Τραμπ φέρεται να αντιλήφθηκε ότι μια ισραηλινή απάντηση σε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την The Jerusalem Post, οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση προς το Ιράν, με τη συνδρομή του Κατάρ και του Πακιστάν, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Σε αντάλλαγμα, συμφωνήθηκε το άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αντί της σταδιακής επαναλειτουργίας που αρχικά προβλεπόταν, καθώς και περιορισμοί στις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσον το Ισραήλ θα μπορεί να ενεργεί μόνο ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις ή και εναντίον της στρατιωτικής ανασυγκρότησης της Χεζμπολάχ. Το σημαντικότερο, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι το Ιράν εξασφάλισε κάτι που δεν είχε πριν από τον πόλεμο: προσωρινή άρση κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Η The Jerusalem Post σημειώνει ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχει εγκαταλείψει την απαίτησή του να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, τίθεται πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει πόλεμο 90 ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα ήταν άραγε διατεθειμένος να το κάνει 30 ημέρες πριν από αυτές;

Στο Ισραήλ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι την περασμένη Πέμπτη υπήρχαν προετοιμασίες για σημαντικό αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν, αλλά και για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επαναλάβει επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ωστόσο, στη διάρκεια σύσκεψης ασφαλείας που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με περιορισμένο αριθμό υπουργών και ανώτερων αξιωματούχων, έφθασε η ανακοίνωση του Τραμπ ότι «επιτεύχθηκε συμφωνία».

Ο Νετανιάχου επιχείρησε να καθησυχάσει την ισραηλινή κοινή γνώμη, λέγοντας ότι ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως καμία συμφωνία δεν θα οριστικοποιηθεί χωρίς να αντιμετωπιστούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το δίκτυο περιφερειακών του συμμάχων και το βαλλιστικό του οπλοστάσιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, από τις δηλώσεις νίκης που εκδίδει τις τελευταίες ώρες η αμερικανική κυβέρνηση, φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως το δυσκολότερο στάδιο έχει ήδη περάσει. Από την αμερικανική οπτική, έχει επιτευχθεί μια δραματική ειρηνευτική συμφωνία και οι διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα μπορούν πλέον να αρχίσουν, με δεδομένο – όπως εκτιμούν οι ΗΠΑ – ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν, πάντως, ότι όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, και ιδιαίτερα εάν υπάρξει επίσημη συμφωνία, η ελευθερία δράσης του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης θα περιοριστεί σημαντικά, ακόμη και σε σχέση με το βαλλιστικό της πρόγραμμα.

Έτσι, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στον Λίβανο: θα επιτραπεί στον ισραηλινό στρατό να ενεργεί μόνο ως απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ ή και προληπτικά, απέναντι στις προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτήσει και να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες;

Σύμφωνα με την The Jerusalem Post, το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ. Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απογοητευμένοι, ασκώντας έντονη κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση. Η βασική ανησυχία είναι ότι ένας πόλεμος που ξεκίνησε με διακηρυγμένο στόχο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος μπορεί τελικά να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, με το καθεστώς των Αγιατολάχ άθικτο, σταθερό και με νέα οικονομική ανάσα.

Το μήνυμα «η βοήθεια έρχεται», που είχαν απευθύνει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ προς τον ιρανικό λαό στην αρχή της σύγκρουσης, δεν φαίνεται – προς το παρόν – να έχει μετουσιωθεί σε πολιτική ανατροπή στο εσωτερικό του Ιράν. Αντιθέτως, το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο ζωντανό, όρθιο και παραμένοντας στην εξουσία.