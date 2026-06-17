Σύνοδος G7: ΗΠΑ και ΕΕ προχωρούν στη συμπαραγωγή πυραύλων στην Ουκρανία και κοινό μέτωπο πίεσης προς τη Ρωσία

Σημαντικές αποφάσεις για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και τη συνέχιση της πίεσης προς τη Ρωσία προέκυψαν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την πεποίθηση ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί μπορούν να κινηθούν συντονισμένα ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Παραγωγή πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία

Διπλωματική πηγή, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες της G7 θα προχωρήσουν στην κατασκευή, βάσει αδείας, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας εντός της Ουκρανίας.

«Θα παραγάγουμε βάσει αδείας όχι μόνον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και ικανότητες εις βάθος επίθεσης», δηλαδή πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, αλλά και στην αύξηση της επιχειρησιακής της αυτονομίας έναντι της ρωσικής εισβολής.

Μερτς: Ευρώπη και ΗΠΑ μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους υπόλοιπους ηγέτες της G7, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία.

«Είμαι, σε έναν ορισμένο βαθμό, αισιόδοξος ότι εμείς οι Ευρωπαίοι από κοινού με τους Αμερικανούς μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε από το Εβιάν.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άκουσε με προσοχή τις θέσεις των συμμάχων και επέδειξε διάθεση συνεργασίας, προσθέτοντας πως όλοι οι εταίροι της G7 συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα, προκειμένου να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες», υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Στο επίκεντρο και η ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ο Μερτς ζήτησε την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, σημειώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η σταθερότητά της.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η Γερμανία έχει ήδη αποστείλει τα πρώτα ναρκαλιευτικά στην περιοχή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για περαιτέρω συμμετοχή σε αποστολή.

«Πρώτα πρέπει να αποσαφηνιστεί η νομική βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια», ανέφερε.

Προετοιμασίες για πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Δίκτυο Συντακτών Γερμανίας (RND), το Βερολίνο προετοιμάζεται για πιθανή συμμετοχή σε αποστολή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έχοντας ήδη αναπτύξει το ναρκαλιευτικό «Fulda» και το πλοίο υποστήριξης «Mosel» στη ναυτική βάση της Σούδας.

Πριν από οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων, θα απαιτηθεί σαφής νομική βάση, έγκριση από τη γερμανική Βουλή και η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πολιτικού και στρατιωτικού σχεδίου.

Παράλληλα, το Βερολίνο έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την άμεση αερομεταφορά εξειδικευμένων δυνάμεων, εφόσον κριθεί αναγκαία η ενίσχυση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ και ΚΥΠΕ