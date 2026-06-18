«Ζωντανεύουν» ξανά τα Στενά του Ορμούζ – Έκρηξη ναυσιπλοΐας μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν (βίντεο + φώτος)

Σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης εμφανίζει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κίνηση δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων αυξήθηκε αισθητά λίγες ώρες μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης ναυσιπλοΐας, αρκετά πλοία διέσχισαν το Στενό, με φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια να κινούνται τόσο προς τον Κόλπο του Ομάν όσο και προς τον Περσικό Κόλπο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου με χωρητικότητα άνω των 46.000 τόνων, το οποίο φέρεται να απενεργοποίησε τον πομποδέκτη AIS κατά τη διέλευσή του, τακτική που είχε καταγραφεί και κατά την περίοδο έντασης στην περιοχή.

Θετικές ενδείξεις καταγράφονται και στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν φορτία από το Κατάρ προς ασιατικούς προορισμούς, ενώ ορισμένα πλοία πετρελαίου και χημικών προϊόντων συνέχισαν κανονικά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Επιστροφή της εμπορικής κίνησης

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, μέρος των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακατευθυνθεί μέσω άλλων λιμένων, καθώς η ένταση στο Στενό είχε περιορίσει σημαντικά τη ροή εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Παρά την αυξημένη κινητικότητα, παράγοντες της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς παραμένουν επιφυλακτικοί. Ναυτιλιακοί οργανισμοί ζητούν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας για τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή, καθώς και επιχειρησιακές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις ή ναρκοθετήσεις.

Αντίστοιχα, ασφαλιστικοί φορείς τονίζουν ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν το καθεστώς κυρώσεων, τους κανόνες διέλευσης και το συνολικό επίπεδο κινδύνου στην περιοχή.

Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Επιπτώσεις στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία

Η προσωρινή σταθεροποίηση της ροής πετρελαίου μέσω του Ορμούζ συμβάλλει ήδη σε αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές ενέργειας, καθώς το στενό αυτό αποτελεί κρίσιμο κόμβο για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η πλήρης επιστροφή στην προ της κρίσης κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο, καθώς η αγορά ενσωματώνει ακόμη το ρίσκο ενδεχόμενων νέων εντάσεων και τις αυξημένες ασφαλιστικές και ναυτιλιακές επιβαρύνσεις.

Δείτε φωτογραφίες από την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ:









