Reuters: Δεν θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή, στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, δεν θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέσυρε τη συμμετοχή του από το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, σκοπός της συνάντησης ήταν η έναρξη συνομιλιών για την εφαρμογή συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.