Ρευστό το σκηνικό για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν - Αναβάλλεται η αναχώρηση του Τζέι Ντι Βανς για την Ελβετία

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Κύπρου) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των δυο κρατών την προηγουμένη.

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία». Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Ο κ. Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέει πως ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κι άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν και του Μετώπου της Αντίστασης.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον ιρανικό λαό, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τόνισε πως ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ως επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέλαβε την ευθύνη να εξασφαλίσει πως με τη συμφωνία διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ιράν, ενώ δεσμεύτηκε πως δεν θα υποκύψει σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον εγείρει υπερβολικές αξιώσεις.

Διευκρίνισε επίσης πως οι μελλοντικές «πρόσωπο με πρόσωπο» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ