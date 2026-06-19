Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ANI.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη σιιτική λιβανική οργάνωση.

"Ο στρατός έπληξε το βράδυ και συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο", επεσήμανε στην ανακοίνωση. "Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ", πρόσθετε.

Χθες, Πέμπτη, η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΚΥΠΕ