Θρίλερ... ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο παρά τις αναφορές για εκεχειρία - Ανησυχία για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

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Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Ισραήλ δηλώνει ότι συνεχίζει να πλήττει "στόχους της Χεζμπολάχ"

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε το πρακτορείο της χώρας ANI.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη σιιτική λιβανική οργάνωση.

"Ο στρατός έπληξε το βράδυ και συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο", επεσήμανε στην ανακοίνωση. "Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ", πρόσθετε.

Χθες, Πέμπτη, η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της και μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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