«Ο χρόνος του Κιρ Στάρμερ τελείωσε»: Τελεσίγραφο από υπουργούς στον Βρετανό πρωθυπουργό

Υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σήμερα να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για μια πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Ο Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Στάρμερ.

Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».

Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.

Η υπουργός Μεταφορών ζητά από τον πρωθυπουργό Στάρμερ να αποχωρήσει

Πάντως, οι Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Οι FT τόνισαν ότι η υπουργός είπε σήμερα στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.

Ο «βασιλιάς του Μάντσεστερ»: Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει να εκτοπίσει τον Κιρ Στάρμερ;

Ο «βασιλιάς του Μάντσεστερ» επιστρέφει στο Ουέστμινστερ και η πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ μεγαλώνει. Η νίκη του Άντι Μπέρναμ στην αναπληρωματική εκλογή του Μάκερφιλντ δεν αλλάζει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, αλλά ενισχύει την αμφισβήτηση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό και ανοίγει τη συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία των Εργατικών.

Ο μέχρι σήμερα δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ κέρδισε με 24.927 ψήφους και ποσοστό 54,8%, εξασφαλίζοντας διαφορά 9.231 ψήφων από τον υποψήφιο του Reform UK, Ρόμπερτ Κένιον. Η συμμετοχή άγγιξε το 58,75%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί σε αναπληρωματική εκλογή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην πρώτη του ομιλία μετά τη νίκη, ο Μπέρναμ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα πιθανό «σημείο καμπής» για τους Εργατικούς και υποσχέθηκε να παρουσιάσει «έναν νέο δρόμο για τη Βρετανία». Προειδοποίησε ότι το κόμμα δεν θα έχει «δεύτερη ευκαιρία» να πείσει τους ψηφοφόρους και κάλεσε την ηγεσία να ακούσει το μήνυμα της κάλπης.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, προτιμά μια οργανωμένη μετάβαση στην ηγεσία του κόμματος στις αρχές Σεπτεμβρίου και όχι μια άμεση αναμέτρηση. Το στρατόπεδό του ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ θεωρεί ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα βλάπτει το κόμμα.

Ο Κιρ Στάρμερ, ωστόσο, απορρίπτει κάθε σενάριο αποχώρησης. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να «φύγει» και ξεκαθάρισε πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε εσωκομματική εκλογή προκύψει, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θα κατέβω, θα δώσω τη μάχη».

Η πίεση προς τον πρωθυπουργό εντείνεται και από το εσωτερικό των Εργατικών. Ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός υγείας, δήλωσε ότι η νίκη Μπέρναμ αποδεικνύει πως το κόμμα μπορεί ακόμη να κερδίσει, αλλά μόνο αν αλλάξει πορεία, ενώ πέντε ακόμη βουλευτές, μεταξύ τους και η πρώην υπουργός Μεταφορών Λουίζ Χέιγκ, ζήτησαν δημόσια την αποχώρηση του Στάρμερ από την ηγεσία.

Αρνητικά ήταν τα νέα για τους Εργατικούς και από τη Σκωτία. Στις δύο αναπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν την ίδια ημέρα, το κόμμα περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, ενώ οι Συντηρητικοί κατέγραψαν σημαντική νίκη σε βάρος του SNP.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και ertnews.gr