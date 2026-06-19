Σάλος στην Αργεντινή με δημοσιογράφο που μετέδωσε ψευδώς ότι πέθανε ο πατέρας του Μέσι – Ζήτησε συγγνώμη και παραιτήθηκε (βίντεο)

Σάλο προκάλεσε στην Αργεντινή η ψευδής είδηση που μετέδωσε δημοσιογράφος σε ζωντανή εκπομπή, ότι πέθανε ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι. Η πληροφορία διαψεύστηκε άμεσα, ωστόσο το λάθος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε τελικά στην αποχώρηση της Φλορένσια Πένια από την εκπομπή του Luzu.

💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.



➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.



"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026

Η δημοσιογράφος, αναφερόμενη στα σοβαρά προβλήματα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο πατέρας του Αργεντινού σταρ, μετέδωσε λανθασμένα πως είχε πεθάνει. «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε», είπε χαρακτηριστικά στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα – την ώρα που ο Μέσι συμμετέχει με την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026.

Το περιστατικό πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς η πληροφορία αποδείχθηκε ψευδής. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με τη δημοσιογράφο να εμφανίζεται στη συνέχεια σε άλλες εκπομπές, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι.

"Yanina":

Por la entrevista de Yanina Latorre a Florencia Peña en #SQP pic.twitter.com/MkD13NF8di — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Στην απολογία της, η Πένια ανέφερε ότι η πληροφορία της δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και ότι, όπως υποστήριξε, είχε προηγουμένως επιβεβαιωθεί από την παραγωγή της εκπομπής. Παρ’ όλα αυτά, ανέλαβε την ευθύνη για τη μετάδοση της ψευδούς είδησης και ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Luzu.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνούν. Ντρέπομαι βαθιά που έγινα το μέσο για να προκληθεί αυτός ο πόνος. Η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και την εμπιστεύτηκα. Παρ’ όλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που υπήρξα μέρος του λάθους και γι’ αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος», δήλωσε.