Το Ιράν ανακοίνωσε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, διαψεύδει ο Βανς – Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το μέτρο αποτελεί «πρώτο βήμα»

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το μέτρο αποτελεί «πρώτο βήμα» και ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από σχετικό μνημόνιο κατανόησης.

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδίδει το Mehr, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ χαρακτηρίζεται ως «πρώτο βήμα», ενώ τονίζεται ότι η ιρανική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα λήψης περαιτέρω μέτρων σε περίπτωση που «συνεχισθεί η επίθεση».

Η ανακοίνωση δεν δίνει επιπλέον λεπτομέρειες για το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από αμερικανικής ή ισραηλινής πλευράς για τους ισχυρισμούς περί παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός.

Διαψεύδει ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, απαντώντας στις ιρανικές αναφορές περί νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο: Το Ισραήλ βομβαρδίζει, η Χεζμπολάχ δηλώνει «έχουμε δικαίωμα να απαντάμε»

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά θέσεων της Χεμζπολάχ στον νότιο Λίβανο, απαντώντας σε επιθέσεις κατά των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή του Λιβάνου, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και σε απάντηση η Τσαχάλ βάλλει κατά στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο ενός λιβανέζου στρατιώτη στον νότιο Λίβανο από ισραηλινή επίθεση.

Βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χάσαν Φαντλαλάχ, δήλωσε, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις.

«Υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Για μας, αυτό που έχει σημασία είναι ο εχθρός να σεβασθεί πλήρως και καθολικά την εκεχειρία και να μην επιχειρεί να επιτεθεί κατά της χώρας και των χωριών μας, ούτε να καταλάβει νέες θέσεις. Η αντίσταση έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει τον εχθρό αυτό όταν επιτίθεται εναντίον μας, διότι είναι ο επιτιθέμενος και ο κατακτητής».

Με πληροφορίες από protothema.gr