«Φρένο» από Νετανιάχου στις επιχειρήσεις στον Λίβανο – Παρέμβαση ΗΠΑ ενώ το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ισραηλινός Στρατός έλαβε εντολή να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, έπειτα από οδηγίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Εντολή για περιορισμό των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έδωσαν εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να «συγκρατήσει τα πυρά του» στον Λίβανο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη ύστερα από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, ως απάντηση σε επιθέσεις που, σύμφωνα με το Ισραήλ, δέχθηκαν στρατεύματά του.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ακολουθώντας τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής κατά του Κράτους του Ισραήλ και των στρατιωτικών του δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν αρκετές ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού.

Σύνδεση με τις εξελίξεις στο Ιράν

Η απόφαση του Ισραήλ γνωστοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρεί στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η απόφαση ελήφθη λόγω, όπως υποστηρίζει, παραβίασης της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της συνέχισης των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα διάσταση στην περιφερειακή κρίση, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.