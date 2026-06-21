Σφίγγει ο κλοιός για τον Στάρμερ: Σενάρια παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού ακόμη και τη Δευτέρα – Σε εξέλιξη πολιτικές ζυμώσεις

Σε έντονη πολιτική πίεση φέρεται να βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observer, το οποίο αναφέρει ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο σταδιακής αποχώρησής του από την ηγεσία της χώρας, στον απόηχο εσωκομματικών διεργασιών και της ενίσχυσης της επιρροής του Andy Burnham.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer, ο Στάρμερ φέρεται να αντιμετωπίζει μία από τις πιο κρίσιμες πολιτικές περιόδους της θητείας του, με αυξανόμενες πιέσεις από βουλευτές, στελέχη του υπουργικού συμβουλίου και κομματικούς παράγοντες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, έπειτα από διαβουλεύσεις με συνεργάτες και πολιτικά στελέχη, εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ακόμη και τη Δευτέρα ένα «χρονοδιάγραμμα ομαλής αποχώρησης» από την πρωθυπουργία.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για εσωκομματική δυναμική υπέρ του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος φέρεται να έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του.

Εσωκομματικές διεργασίες στο Εργατικό Κόμμα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σειρά στελεχών του Εργατικού Κόμματος εκτιμά ότι ο Στάρμερ δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη πολιτική στήριξη, ενώ αναφέρεται ότι πάνω από 200 βουλευτές ενδέχεται να στηρίξουν πιθανή ηγετική πρόκληση.

Μεταξύ των ονομάτων που εμπλέκονται στο πολιτικό παρασκήνιο αναφέρονται επίσης οι Ed Miliband, Shabana Mahmood, Yvette Cooper και Heidi Alexander, οι οποίοι φέρονται να έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

Σενάρια διαδοχής και πολιτικές ζυμώσεις

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ένα από τα σενάρια που συζητούνται είναι η σταδιακή αποχώρηση του πρωθυπουργού μέχρι τον Σεπτέμβριο, ώστε να ακολουθήσει διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη στο συνέδριο του κόμματος.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πιθανές διεργασίες για «ομαλή μετάβαση εξουσίας», με στόχο την αποφυγή εσωκομματικής ρήξης.

Αντιδράσεις και πολιτική ένταση

Από πλευράς συνδικάτων, η γενική γραμματέας της Unite, Sharon Graham, φέρεται να δήλωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ θα πρέπει να αποχωρήσει, ζητώντας παράλληλα οργανωμένη μετάβαση στην ηγεσία του κόμματος.

Την ίδια ώρα, κύκλοι του πρωθυπουργικού γραφείου απορρίπτουν τα σενάρια παραίτησης ως «απλή φημολογία», υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και δεν έχει λάβει αποφάσεις αποχώρησης.