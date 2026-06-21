Ο Τραμπ ανακοίνωσε την… παραίτηση του Στάρμερ πριν από τον ίδιο - «Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα»

Την εκτίμηση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένες πηγές ή στοιχεία. Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ήδη υφιστάμενα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έντονες πολιτικές διεργασίες και πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Κιρ Στάρμερ «θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου», αποδίδοντας την εκτίμησή του σε αποτυχίες, όπως αναφέρει, στους τομείς του μεταναστευτικού και της ενεργειακής πολιτικής.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να παραπέμπει σε επίσημη πηγή ή πολιτική εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τοποθέτηση Τραμπ δημοσιοποιείται την ώρα που διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε έντονες εσωκομματικές διεργασίες στο Εργατικό Κόμμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Observer, ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη πολιτική πίεση, με συζητήσεις ακόμη και για πιθανό χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, το οποίο εικάζεται ότι θα ανακοινώσει αύριο, Δευτέρα.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι εντός του κόμματος καταγράφονται ζυμώσεις και διαφορετικά σενάρια διαδοχής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για παραίτηση ή άμεση αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία.

Από την πλευρά του πρωθυπουργικού γραφείου στο Λονδίνο, τα σχετικά σενάρια έχουν αποδοθεί σε φημολογία, με κυβερνητικούς κύκλους να υπογραμμίζουν ότι ο Στάρμερ παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του και δεν υπάρχει απόφαση αποχώρησης.