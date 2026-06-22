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Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό drone έπληξε φορτηγό πλοίο - Σκοτώθηκε ο μάγειρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Στόχος των ρωσικών επιθέσεων το πλοίο «Victress» υπό σημαία Παναμά και άλλα δύο εμπορικά σκάφη - Το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα, ενώ το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό έκανε από την πλευρά του λόγο για «απώλειες».

«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε: πρόκειται για έναν μάγειρα ηλικίας 58 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Telegram, προσθέτοντας ότι οκτώ ναυτικοί διασώθηκαν.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι από το επεισόδιο προκλήθηκαν «απώλειες» στο φορτηγό πλοίο, το Victress, το οποίο ταξίδευε με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας, και δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τον πλου του.

Σύμφωνα με τον Ολέκσι Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία με σημαίες του Μπελίζ και του Παλάου δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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