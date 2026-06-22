Ο Στάρμερ μετρά αντίστροφα; Το σενάριο αποχώρησης και ο Μπέρναμ που περιμένει τη σκυτάλη

Ο Κιρ Στάρμερ ενδέχεται να παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την πρωθυπουργία, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι πιέσεις στο εσωτερικό των Εργατικών εντείνονται και ο Άντι Μπέρναμ εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει τη διαδοχή του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ενδέχεται τη Δευτέρα να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οργανωμένη μεταβίβαση της εξουσίας στον εσωκομματικό του αντίπαλο, Άντι Μπέρναμ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τη Βρετανία στον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με το Reuters.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Στάρμερ, η οποία είχε παρουσιαστεί ως υπόσχεση τερματισμού της πολιτικής αστάθειας στη Βρετανία, μία πηγή ανέφερε στο πρακτορείο ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο εξετάζοντας αν θα αποχωρήσει ή αν θα δώσει μάχη σε ενδεχόμενη εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία των Εργατικών.

«Στον Κιρ αρέσει να σκέφτεται τα πράγματα», δήλωσε η ίδια πηγή, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η απειλή για την ηγεσία του Στάρμερ, η οποία συσσωρευόταν εδώ και μήνες, εντάθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, κέρδισε καθαρά σε βουλευτική αναμέτρηση και επέστρεψε στο Γουέστμινστερ. Ο Μπέρναμ επικράτησε υποψηφίου του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, κόμματος που προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η νίκη του έδωσε ελπίδα σε βουλευτές των Εργατικών ότι ο Μπέρναμ, πολιτικός με μακρά διαδρομή και ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, θα μπορούσε να ανατρέψει την καθοδική πορεία του κόμματος. Η στήριξη προς τους Εργατικούς έχει μειωθεί υπό τον Στάρμερ, ενώ οι δείκτες δημοτικότητας του πρωθυπουργού έχουν υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η ευρέως αναμενόμενη αλλαγή ηγεσίας δεν θεωρείται χωρίς ρίσκο. Πέρα από τις γενικές αναφορές του στην ανάγκη για θεμελιώδη αλλαγή στη χώρα και μείωση του κόστους ζωής, ο Μπέρναμ δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει πλήρως τις θέσεις του στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία και την άμυνα.

Όπως και ο Στάρμερ, θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι τα περιθώρια κινήσεων είναι περιορισμένα. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με επενδυτές στις αγορές ομολόγων που αντιδρούν σε πρόσθετο δανεισμό, καθώς και με ένα οργισμένο εκλογικό σώμα που θεωρεί ότι η Βρετανία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Η Βρετανία έχει ήδη το υψηλότερο κόστος δανεισμού μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά, λόγω του υψηλού χρέους, των αυξημένων πληρωμών τόκων, της πολυετούς ασθενικής ανάπτυξης, των δυσκολιών στη μείωση των δαπανών και της ανάγκης για επενδύσεις σε τομείς όπως η άμυνα.

Επενδυτές με τους οποίους μίλησε το Reuters εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς το κατά πόσο ο Μπέρναμ θα καθησύχαζε τις αγορές. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι η Βρετανία έπρεπε να ξεπεράσει την αντίληψη ότι βρίσκεται «όμηρος» των αγορών ομολόγων, αν και στη συνέχεια υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του παρερμηνεύθηκαν.

«Κατά την άποψή μας, μια πρωθυπουργία Μπέρναμ θα κληρονομούσε μια επισφαλή δημοσιονομική κατάσταση, με λίγα εργαλεία για να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή», ανέφεραν οικονομολόγοι της Citibank την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι θα συμμετείχε σε οποιαδήποτε επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση των Εργατικών για την αντικατάστασή του. Ο πρώην υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, έχει επίσης αναφέρει ότι διαθέτει τη στήριξη των 81 βουλευτών που απαιτούνται για να εισέλθει στην κούρσα διαδοχής. Ωστόσο, υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος εκτίμησε ότι ο Στρίτινγκ θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με τον Μπέρναμ, εξασφαλίζοντας υψηλόβαθμο ρόλο σε περίπτωση που δεν διεκδικήσει την ηγεσία.

Η ομάδα του Στάρμερ θεωρεί ότι η σαρωτική εκλογική νίκη του 2024 του δίνει εντολή να παραμείνει στην πρωθυπουργία έως το 2029. Παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός Επιχειρήσεων, Πίτερ Κάιλ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο πρωθυπουργός αναλογίζεται «τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή».

Εάν ο Στάρμερ ανακοινώσει από τη Ντάουνινγκ Στριτ χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, θα γίνει ο τελευταίος σε μια σειρά Βρετανών ηγετών που εξαναγκάζονται ουσιαστικά σε έξοδο. Εάν ο Μπέρναμ τον διαδεχθεί, θα είναι ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας από το δημοψήφισμα για το Brexit, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα χρόνια.

Αυτό το επίπεδο πολιτικής εναλλαγής, το υψηλότερο στη Βρετανία εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, αναδεικνύει τη δυσκολία διατήρησης της στήριξης των ψηφοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις διαδοχικές αποτυχίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, των δημόσιων υπηρεσιών και της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Η εταιρεία πολιτικών αναλύσεων Eurasia εκτιμά ότι το καλύτερο σενάριο θα μπορούσε να είναι ο Στάρμερ να ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει τον Σεπτέμβριο, ώστε να παραστεί στη σύνοδο επανεκκίνησης των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο και να δοθεί στον Μπέρναμ χρόνος να προετοιμαστεί για την ανάληψη της διακυβέρνησης.

Πηγή: Reuters