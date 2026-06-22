Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πολιτικός και δικαστικός σεισμός στην Ισπανία: Πειθαρχική διαδικασία κατά του δικαστή της Γκόμεθ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα επιχειρήματά του, ο δικαστής επικαλέσθηκε το ενδεχόμενο «αστυνομικοί, είτε από δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους, να συμβάλουν στην διευκόλυνση τυχόν φυγής» στο εξωτερικό της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ.

Το πειθαρχικό όργανο ελέγχου της δραστηριότητας των Ισπανών δικαστών ανακοίνωσε ότι εκκινεί πειθαρχική διαδικασία κατά του δικαστή που ηγείται της έρευνας κατά της συζύγου του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το Σάββατο, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ανακοίνωσε, έπειτα από δύο χρόνια ερευνών, ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα.

Στα επιχειρήματά του, ο δικαστής επικαλέσθηκε το ενδεχόμενο «αστυνομικοί, είτε από δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους, να συμβάλουν στην διευκόλυνση τυχόν φυγής» στο εξωτερικό της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ.

Αυτό προκάλεσε την οργή της ηγεσίας της αστυνομίας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για αδικαιολόγητη επιχειρηματολογία και υπενθυμίζει «την πολιτική ουδετερότητα και την απόλυτη αμεροληψία» που απαιτείται από τους αστυνομικούς.

Οι δηλώσεις του δικαστή Πεϊνάδο «πιθανόν να συνιστούν σοβαρή παραβίαση της υποχρέωσης σεβασμού απέναντι σε αστυνομικούς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικό Συμβούλιο της Δικαστικής Εξουσίας (CGPJ), με έδρα τη Μαδρίτη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα