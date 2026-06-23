Βανς: «Καλή βάση» για συμφωνία τερματισμού πολέμου οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

Το Ιράν συμφώνησε την επιστροφή των επιθεωρητών των Ηνωμένων Εθνών για τα πυρηνικά στη χώρα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά τον μαραθώνιο πρώτο γύρο συνομιλιών υψηλού επιπέδου στην Ελβετία, σημειώνοντας ότι τέθηκε μια πολύ καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία.

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησαν σε «πολύ καλή πρόοδο», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αναχωρώντας από την Ελβετία, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εντός 60 ημερών.

«Θέσαμε μια πολύ καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία», δήλωσε ο Βανς σε ενημέρωση Τύπου. «Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς θέσαμε τα θεμέλια. Δεν χτίσαμε το σπίτι, αλλά βάλαμε μια επιτυχημένη βάση ώστε να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο για τον αμερικανικό λαό», ανέφερε.

Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δύο χωρών. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν δύσκολα, καθώς αρχικά ακυρώθηκαν και στη συνέχεια η διεξαγωγή τους δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είχε απειλήσει να αποχωρήσει λόγω αυτών των σχολίων, αλλά υπερασπίστηκε τον Ν. Τραμπ. «Αυτό που είπαμε στους Ιρανούς χθες είναι ότι 'όταν εσείς επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε 'trash talk', δεν μπορείτε να περιμένετε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα απαντήσει και δεν θα αποκαταστήσει την πραγματικότητα'», δήλωσε ο Βανς.

Οι συνομιλίες κατέληξαν τελικά σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τους διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, με εξίσου θετικό τόνο, κάνοντας λόγο για «εποικοδομητική ατμόσφαιρα». Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να δημιουργήσουν νέες γραμμές επικοινωνίας για να διασφαλιστεί ότι τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά και για να τερματιστούν οι συγκρούσεις στον Λίβανο.

Ο Βανς δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη χώρα.

«Η είσοδος των επιθεωρητών είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά, και πάλι, θα δούμε τι πραγματικά θα τους επιτρέψουν να κάνουν μόλις βρεθούν στη χώρα», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους στην Ελβετία. «Αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσής μας» πρόσθεσε.

Ο Βανς δήλωσε επίσης ότι ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, πρότεινε «μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση» για την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα περιλαμβάνει έγκριση από τις ΗΠΑ και το Κατάρ και στη συνέχεια τη χρήση των χρημάτων για αγορές αμερικανικής σόγιας, καλαμποκιού και σιταριού. Το χαρακτήρισε «κλασική συμφωνία Τραμπ».

«Αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να αποδεσμευθούν, εκτός αν συνεχίσουμε να βλέπουμε πρόοδο, και αυτό προφανώς θα αποτελέσει μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Βανς.

Οι νέες συνομιλίες αποσκοπούν στην επίλυση ορισμένων από τα πιο ακανθώδη ζητήματα της συμφωνίας που δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα των συνομιλιών της Κυριακής ήταν η σύσταση μιας «Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου» με πολιτική εποπτεία της διαμεσολάβησης, η οποία συμφώνησε σε έναν οδικό χάρτη «προς την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τη βάση για την άμεση έναρξη περαιτέρω τεχνικών συνομιλιών» για τα πυρηνικά όπλα, τις κυρώσεις και την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Οι συνομιλίες οδήγησαν επίσης στη δημιουργία γραμμής αποκλιμάκωσης μεταξύ των μερών και του Λιβάνου, ανέφερε η δήλωση. Οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο μεταξύ της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ και του Ισραήλ συνεχίστηκαν ακόμη και ενώ προχωρούσαν οι συνομιλίες στην Ελβετία.

Ο Βανς δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε «συνεχή επαφή» με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Μια γραμμή επικοινωνίας έχει επίσης δημιουργηθεί για την αποτροπή «περιστατικών και παρεξηγήσεων», αναφέρει ακόμα η δήλωση, ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη παγκόσμια οδό εφοδιασμού πετρελαίου, η οποία παραμένει αποκλεισμένη εδώ και μήνες.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ελβετία, περιορίζοντας τις ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ