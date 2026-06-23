ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν «κλιμάκιο διαχείρισης κρίσεων» για την αποφυγή γενικευμένης σύρραξης

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού Aντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, κυρίως για τη δημιουργία μηχανισμού με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του χθες Δευτέρα.

Έπειτα από την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να δημιουργηθεί «κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση των χωρών που μεσολαβούν, του Πακιστάν και του Κατάρ.

Ο κ. Αούν δέχτηκε ως προς το ζήτημα αυτό «τηλεφωνική κλήση του Αμερικανού Aντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του ανώτερου συμβούλου της αμερικανικής Προεδρίας Τζάρεντ Κούσνερ και του Πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι», γνωστοποίησε η προεδρία του Λιβάνου.

Η συνομιλία αφορούσε «την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σχηματισμού κλιμακίου για τον συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε η ίδια πηγή.

Αυτό το κλιμάκιο θα αποτελέσει «την πρώτη αληθινή δοκιμασία», σχολίασε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Από την πλευρά του, ο κ. Βανς διαβεβαίωσε χθες ότι ο «μηχανισμός» αυτός σκοπό έχει να εγγυηθεί πως «καθετί που γίνεται δεν θα εκτραχύνεται σε ευρύτερη κλιμάκωση».

«Θεωρούμε (...) ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα προστατεύεται, όπως και η ασφάλεια του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία.

«Αυτό θα απαιτήσει κάποιον συντονισμό με τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και επίσης οι Ιρανοί να χειριστούν τη Χεζμπολά», πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονταν την Παρασκευή και το Σάββατο στη λιβανική επικράτεια, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το «μνημόνιο κατανόησης» των ΗΠΑ και του Ιράν, που προέβλεπε τερματισμό των εχθροπραξιών, σε «όλα» τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου — ρητώς — του Λιβάνου.

«Διαπραγματευόμαστε μόνοι μας»

Στον Λίβανο επικρατεί πλέον ανήσυχη ηρεμία, κάτι που επιβεβαίωσε χθες ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η Κυριακή, είπε, «ήταν η πρώτη ημέρα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τη 2η Μαρτίου στον Λίβανο» που κυανόκρανοι της προσωρινής δύναμης του οργανισμού στη χώρα (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) «δεν εντόπισαν πυρά ή αναχαιτίσεις» και η ηρεμία «συνεχιζόταν (χθες) το πρωί».

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μολαταύτα διεμήνυσε χθες πως οι μονάδες του στρατού του που παραμένουν στον νότιο Λίβανο «διαθέτουν πλήρη ελευθερία δράσης για την εξουδετέρωση κάθε άμεσης ή δυνητικής απειλής εναντίον τους ή εναντίον των πολιτών του βορρά» της ισραηλινής επικράτειας.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό ως προς το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η συμφωνία για τη δημιουργία πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, που δεν προβλέπει ισραηλινή συμμετοχή, ανακοινώθηκε την παραμονή των νέων απευθείας συνομιλιών στην αμερικανική πρωτεύουσα των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες επισήμως δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και από τεχνική άποψη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πρόκειται για τον πέμπτο κύκλο των συνομιλιών αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας ανάμεσα στις δυο χώρες», είπε χθες αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο AFP.

«Επιτρέπουμε στο Ισραήλ και στον Λίβανο να διαπραγματεύονται ως δύο κυρίαρχα κράτη», πρόσθεσε.

Το σιιτικό κίνημα επιτέθηκε στο Ισραήλ τη 2η Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο την 28η Φεβρουαρίου του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε κύματα βομβαρδισμών και χερσαία εισβολή, επιχειρήσεις με πάνω από 4.000 νεκρούς στον Λίβανο.

Προηγούμενη κατάπαυση του πυρός, η οποία στη θεωρία τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου, ουδέποτε τηρήθηκε.

«Διαπραγματευόμαστε μόνοι μας και δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε άλλη πλευρά να διαπραγματεύεται για λογαριασμό μας», επέμεινε ο Ζοζέφ Αούν χθες.

«Αποδεχόμαστε κάθε βοήθεια από όλες τις χώρες για να τερματιστεί ο πόλεμος (...) αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να εργάζεται κάποιος για να μας βοηθήσει και στο να αναμιγνύεται στις εσωτερικές μας υποθέσεις», συμπλήρωσε, προφανώς αναφερόμενος στο Ιράν, που ασκεί εδώ και χρόνια επιρροή στον Λίβανο μέσω της Χεζμπολά.

Η κυβέρνηση στη Βηρυτό, που επιδιώκει τους τελευταίους μήνες να αποσυνδεθούν οι φάκελοι του Λιβάνου και του Ιράν, πιέζει για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ στις ΗΠΑ — στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολά — προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να προσδιοριστεί το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα στις δυο χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP