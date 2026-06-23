Οργή Τραμπ κατά NATO: Απειλεί να αφήσει απροστάτευτους όσους συμμάχους δεν τον στήριξαν στο Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα τα κράτη μέλη του NATO ότι δεν τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτή επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (...) είπαν 'όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε'», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.

«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP