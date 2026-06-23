Αντίστροφη μέτρηση για την ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου: Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

Ολική έκλειψη Ηλίου θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου 2026 και θα είναι ορατή σε μέρη της Ευρώπης και του βόρειου Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, η πορεία της ολικής έκλειψης θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, μια μικρή περιοχή της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, και την βόρεια Ρωσία. Άλλα μέρη της Ευρώπης (ΗΒ, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) και της βορείου Αμερικής και βορειοδυτικής Αφρικής θα δουν μια μερική έκλειψη Ηλίου. Στην Κύπρο δεν θα είναι ορατή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου, η Σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, μπλοκάροντας το μεγαλύτερο μέρος του φωτός του και επιτρέποντάς μας να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του Ήλιου. Σε μια ολική έκλειψη ο ουρανός σκοτεινιάζει προσωρινά καθώς ο Ήλιος εξαφανίζεται εντελώς.

«Είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, που ήταν ορατό τελευταία φορά από την ηπειρωτική Ευρώπη το 2006», σημειώνει.

Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης έκλειψης, η Ισπανία θα βιώσει τη μεγαλύτερη περιοχή ολικής έκλειψης στην Ευρώπη, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες θέασης καθώς η έκλειψη διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και συνεχίζει πάνω από τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Αυτή θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 και η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα είναι ορατές από τη χώρα μεταξύ 2026 και 2028.

Η καθηγήτρια Carole Mundell, Διευθύντρια Επιστημών της ESA, είπε ότι μια ολική έκλειψη Ηλίου «είναι μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ψηλά μαζί και να νιώσουν ταυτόχρονα θαυμασμό και περιέργεια».

«Είναι μια κοινή στιγμή που μας συνδέει με το Σύμπαν και μας υπενθυμίζει ότι η επιθυμία για εξερεύνηση και κατανόηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της ανθρωπότητας», ανέφερε.

Στην ESA, πρόσθεσε, «οι επιστημονικές μας αποστολές έχουν ταξιδέψει βαθιά στο διάστημα για να διερευνήσουν άμεσα τη φυσική του Ήλιου και τις επιπτώσεις του στη Γη».

«Χρησιμοποιούμε στιγμές σαν κι αυτή για να φέρουμε την επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος πιο κοντά στην κοινωνία, να εμπνεύσουμε τις μελλοντικές γενιές και να φέρουμε τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη κοντά μέσα από τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης», σημείωσε.

Η ESA θα διοργανώσει μια σειρά από δραστηριότητες γύρω από την έκλειψη, συνδυάζοντας επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, δημόσια συμμετοχή και εκπαιδευτική ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ