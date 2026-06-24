Το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει πλήρως δυνάμεις του από ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο, λέει ο Κατς

Το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο σε αυτή τη φάση, ακόμη και υπό αμερικανική πίεση, έστειλε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Μιλώντας σε διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού στο Τελ Αβίβ, ο κ. Κατς δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας «ακόμη κι αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα». «Δεν αποχωρούμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι η παρουσία του στρατού είναι απαραίτητη για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ.

Η δήλωση Κατς έρχεται ενώ Ισραήλ και Λίβανος συζητούν στην Ουάσιγκτον αμερικανική πρόταση για περιορισμένη, «πιλοτική» ισραηλινή αποχώρηση από ορισμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου, με μεταβίβαση της ευθύνης στον λιβανικό στρατό.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι λιβανικές δυνάμεις που θα αναλάβουν τον έλεγχο θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και εκπαιδευτεί από τις ΗΠΑ, ώστε να αποκλειστεί η διείσδυση τρομοκρατών της Χεζμπολάχ.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ζήτησε να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στις συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ και στον διάλογο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Αούν είπε ότι οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, οι οποίες διεξάγονται απευθείας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, επικεντρώνονται στην εδραίωση της εκεχειρίας και στην ισραηλινή αποχώρηση.

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι το ζήτημα των «πιλοτικών ζωνών», από τις οποίες θα μπορούσε να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων που αναμένεται να συνεχιστούν απόψε. Αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου, είχε δηλώσει ενωρίτερα στο Reuters ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ