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Οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ θα συνεχιστούν σήμερα στις ΗΠΑ

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Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις Kυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, θα συνεχιστεί τελικά σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» και «συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε. Τα δυο μέρη θα συνεχίσουν αύριο (σ.σ. σήμερα) στις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας, χθες Πέμπτη.

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι που επέβαλε η Τεχεράνη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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