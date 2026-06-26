Η Ουκρανία έπληξε ξανά ρωσικό χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία σε επίθεση με drone

Η Ουκρανία έπληξε ένα χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Τούλα της Ρωσίας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο ενός μαζικού κύματος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ντμίτρι Μιλιάγιεφ, δήλωσε ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Νοβομοσκόφσκ, 200 χλμ. νότια της Μόσχας, υπέστη ζημιές.

Πολλά ειδησεογραφικά δημοσιεύματα το κατονόμασαν ως το εργοστάσιο Azot, το οποίο ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία.

Το Azot, η οποία αυτοαποκαλείται ο μεγαλύτερος παραγωγός αμμωνίας και αζωτούχων λιπασμάτων στη Ρωσία, είχε χτυπηθεί προηγουμένως στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη Ρωσία φέτος, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την πρόκληση οικονομικού πόνου και την υπονόμευση της ικανότητας της Μόσχας να αντέξει τον πόλεμο. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς και λιμάνια, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εξαπολύσει επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στην ίδια τοποθεσία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων, διακόπτοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης ζημιών και επανεκκίνησης των επιχειρήσεων.

Ο κυβερνήτης Μιλιάγιεφ δήλωσε ότι οι γραμμές ηλεκτροδότησης στην περιοχή Τούλα υπέστησαν επίσης ζημιές και μία γυναίκα τραυματίστηκε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι η ποσότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από την Ουκρανία ήταν η υψηλότερη φέτος. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 660 καταστράφηκαν σε 12 ρωσικές περιοχές και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

ΚΥΠΕ